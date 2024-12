Самолет със 181 души на борда се разби в Южна Корея

П ътнически самолет е излязъл от пистата тази сутрин на международното летище в Муан, Южна Корея, и е катастрофирал, съобщи Ройтерс, като се позовава на агенция Йонхап.

На борда е имало общо 175 пътници и шестима души екипаж. Според националната противопожарна служба е потвърдена смъртта на 120 души, но има опасения, че повечето от намиращите се в самолета хора са загинали.

Самолетът Боинг 737-800 на южнокорейската авиокомпания "Чеджу Еър" (Jeju Air) се е разбил по време на кацане малко след 9 ч. сутринта местно време. Той е изпълнявал полет от Банкок.

Another Boeing 737-800 in South Korea operated by the low cost carrier Jeju Air, slams into the perimeter fence after what seems like failures on so many levels. At least 85No. souls out of 181 aboard that tragic flight are dead. https://t.co/KUVm4f4lS5 pic.twitter.com/fe1XyWS8N9