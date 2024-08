Самолетна катастрофа от 1994 г. е в основата на разследването на трагедията с полет в Бразилия

М акар че е твърде рано да се определи със сигурност причината за катастрофата в Бразилия миналата седмица, експерти по въздушни бедствия твърдят, че инцидентът е подобен на забележителна катастрофа преди 30 години, която предизвика сериозни реформи в областта на безопасността.

Полетът на Voepass 2283 в петък от Каскавел, близо до границата на Бразилия с Парагвай, до Гуарульос в щата Сао Пауло се разбива, след като прелита през зона, в която се прогнозира „силно заледяване“.

По данни на FlightAware полетът се е движел на височина 5 181 метра, когато пилотите изглежда са загубили контрол.

Confirmed by the Brazilian Aeronautical Accident Investigation and Prevention Center (Cenipa), while all information from the Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder of the Voepass ATR 72-500 passenger plane (PS-VPB) has been successfully extracted, France's aviation… pic.twitter.com/UqhPOvC6ZG