Осем лекари, болни от рак, са сред загиналите при самолетна катастрофа в Бразилия

Н ай-малко осем лекари, които са пътували за конференция по онкология, са сред десетките загинали при самолетна катастрофа в бразилския град Винедо в петък, съобщи официален представител.

Двумоторният самолет ATR 72 с 58 пътници и четирима членове на екипажа се е насочвал към международното летище Гуарульос в Сао Пауло, когато е паднал с носа си и се е разбил във Винедо, съобщиха от авиокомпания Voepass, която е експлоатирала самолета.

В събота спасителните екипи потвърдиха, че са открили останките на всички 62 жертви, включително и на едно неизвестно лице, за което по-късно бе установено, че е било в самолета.

Служител от Регионалния медицински съвет заяви, че е успял да потвърди смъртта на осемте лекари.

"Тези лекари са отивали на конференция по онкология. Това бяха хора, посветили живота си на това да спасяват други хора", казва Едуардо Баптистела, според Daily Mail.

Той допълва, че общо 15 лекари е трябвало да пътуват за конференцията с този полет, но седем от тях са взели по-ранна услуга.

Онкологичната болница "Уопекан" в Кашкавел потвърждава пред Би Би Си Бразилия, че сред загиналите са двама нейни стажант-лекари.

Цитиран е и губернаторът на щата Парана Ратиньо Джуниър, според когото на борда на полета е имало най-малко осем лекари, а сред загиналите са и четирима преподаватели от университета "Униоесте" в западната част на Парана.

Спасителите и бразилските екипи за спешна помощ съобщиха, че телата на повечето от жертвите - 34 мъже и 28 жени - са преместени в полицейската морга на Сао Пауло за разпознаване.

