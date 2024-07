Самолет с 19 души на борда се разби в Непал (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н ай-малко 18 души са загинали, след като в сряда самолет се е разбил и запалил при излитане от столицата на Непал Катманду, съобщи ВВС.

Пилотът, който в момента се лекува в болница, е единственият оцелял при фаталния инцидент.

В тестовия полет на Saurya Airlines са пътували 19 души, сред които членове на техническия персонал на авиокомпанията и двама членове на екипажа.

Авиационната индустрия на Непал има лоши резултати по отношение на безопасността - това се дължи на множество фактори през годините - от непредсказуемото време до слабите разпоредби, допълва ВВС.

BREAKING: Saurya Airlines plane with at least 19 people on board crashes during takeoff in Kathmandu, Nepal pic.twitter.com/hB3KMt5ypB

Тестовият полет на Saurya Airlines в сряда е бил насочен към Покхара, популярна туристическа дестинация. Видеоклипове, публикувани в интернет, показват как самолетът е обгърнат от огън и дим. След инцидента на мястото са изпратени пожарни коли и линейки.

Инцидентът се е случил около 11:15 ч. местно време (05:30 ч. по Гринуич), няколко минути след излитането на самолета от международното летище Трибхуван, се посочва в изявление на координационния център за търсене и спасяване към Службата за гражданска авиация на Непал.

В изявлението се казва, че самолетът „завива надясно и се разбива в източната част на пистата“.

„Беше съобщено, че пожарът е овладян и спасителните работи са започнали незабавно“, се казва още в съобщението.

2024-07-24: Saurya Airlines CRJ-200 had crashed on take-off at Kathmandu-Tribhuvan Intl Airport(VNKT), Nepal with 19 people on board. The flight was bound for Pokhara. More to come.. pic.twitter.com/mKZ0gql4sY