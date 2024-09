Самолетна катастрофа в САЩ, има загинали

М алък самолет се разби в жилищен квартал в събота източно от Портланд, Орегон, и предизвика пожар в жилищен комплекс.

Трима души са загинали, съобщиха американските медии. Двама от тях са били в самолета, а третият - жител на апартамент.

A twin-engine Cessna 421C plane crashed into a residential area near Portland International Airport (PDX) in Oregon on Saturday (August 31, 2024) morning. #Aviation #FAA #Cessna #Crash #Portland #Aviation #Oregon #USAToday #Private #Plane #News #USA #US https://t.co/xkowt2dIhH pic.twitter.com/lDvFKBi6Ah

Началникът на пожарната служба в Грешам Скот Люис заяви, че самолетът се е разбил в „редица от триетажни жилищни сгради“, четири от които са се запалили.

Катастрофата е станала около 10:20 ч. местно време в град Феървю, източно от летище Траутдейл, съобщиха от пожарната служба. От Федералната авиационна администрация съобщиха за Си Би Ес, че катастрофиралият самолет е бил двумоторен Cessna 421C.

Люис заяви, че трагичната ситуация е започнала, когато контролът на въздушното движение на летище Траутдейл е регистрирал „извънредна ситуация със самолет“, а след това е забелязал „колона дим“ западно от летището.

A small plane crashed into at least one home in a residential area of a Portland, Oregon suburb.

pic.twitter.com/yhlHjkF6Jh