Свят

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

9 май 2026, 13:16
Самолет на авиокомпания „Фронтиър Еърлайнс“   
Източник: БТА/AP

А виокомпанията „Фронтиър Еърлайнс“ (Frontier Airlines) съобщи, че неин пътнически самолет вероятно е блъснал пешеходец на пистата на международното летище в Денвър късно снощи.

Инцидентът е станал, докато самолетът е излитал за Лос Анджелис. Според авиокомпанията в кабината е бил забелязан дим, след което пилотите са прекъснали излитането.

На борда е имало 224 пътници и седем членове на екипажа. Всички са били евакуирани безопасно.

Компанията не предостави подробности за човека, който е бил ударен.

От „Фронтиър Еърлайнс“ заявиха, че разследват случая съвместно с летищните власти и други органи по безопасността.

Според Ей Би Си Нюз най-малко един пътник е получил леки наранявания. Всички хора на борда са били прегледани след инцидента.

Източник: БТА/ Атанаси Петров    
Фронтиър Еърлайнс Авиоинцидент Летище Денвър Пешеходец Самолет Прекъснато излитане Евакуация Разследване Пътници Дим в кабината
