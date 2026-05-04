Самолет на United се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ

П ътнически самолет на United Airlines се удари в уличен стълб и камион на магистрала до летище "Нюарк Либърти" при кацане, като при инцидента е пострадал шофьорът на тежкотоварното превозно средство, съобщиха властите.

Самолетът, Boeing 767 на United Airlines, изпълняващ полет от Венеция, Италия, се е движел със скорост над 160 мили в час, когато е преминал над магистралата, непосредствено до летището, сочат данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24.

Предварителното разследване показва, че гума от колесника на самолета и долната част на корпуса са се сблъскали със стълб и камион. "Стълбът впоследствие е ударил джип", заяви в съобщение говорителят на полицията SFC Чарлз Марчан. "Водачът на камиона е получил наранявания, които не застрашават живота му, и е транспортиран в местна болница."

Видео от камера в камиона показва как шофьорът се движи по пътя, докато шумът от двигателите на самолета се усилва. Внезапно гумите на колесника удрят камиона, разтърсвайки го и разпръсквайки парчета стъкло.

Шофьорът на камиона, Уорън Бордли от Балтимор, се е движел на север по магистралата, за да достави хлебни изделия до склад на летището, когато е станал инцидентът, съобщи пред CNN Чък Патеракис, старши вицепрезидент по транспорта в Schmidt Bakery и съсобственик на H&S Family of Bakeries.

Бордли е получил порязвания по ръката от счупеното стъкло, но не е претърпял сериозни наранявания и е успял безопасно да отбие, уточни Патеракис, като добави, че се очаква шофьорът да бъде изписан от болницата по-късно същата вечер.

Друг очевидец, Патрик Оюлу, разказа, че е шофирал по магистралата, когато е видял ниско летящия самолет и е усетил силен въздушен поток.

"Самолетът идваше директно срещу камиона… видях дим и отломки", каза той. "Мисля, че камионът се опитваше да маневрира, за да се измъкне, но нямаше къде да отиде."

Полет 169 на United Airlines е превозвал над 200 пътници и 10 членове на екипажа, съобщиха от компанията.

"Самолетът кацна безопасно, рулира до гейта нормално и няма пострадали сред пътниците или екипажа", заявиха от United. "Нашият екип по поддръжка оценява щетите по самолета."

От авиокомпанията допълниха, че ще бъде проведено задълбочено разследване на безопасността на полета, а екипажът е временно отстранен от работа като част от процедурата.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) изпраща следовател в Нюарк и ще анализира записите от кабината на пилотите и полетните данни като част от разследването, съобщи агенцията.

Писта 29, на която е кацнал самолетът, започва на по-малко от 120 метра от оживената магистрала New Jersey Turnpike. Тя не се използва винаги, но при подходящи ветрови условия приема множество кацания, което често изненадва шофьорите заради ниско прелитащите самолети.

Според записи на комуникацията между пилотите и диспечерите, публикувани от LiveATC.net, няма индикации екипажът или ръководителите на полети да са разбрали за удара в уличния стълб по време на кацането.

Самолетът е получил указания да рулира към гейта, докато други самолети са продължили да кацат на същата писта.