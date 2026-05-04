Свят

Самолет на United се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ

Самолетът, Boeing 767 на United Airlines, изпълняващ полет от Венеция, Италия, се е движел със скорост над 160 мили в час

4 май 2026, 09:04
Самолет на United се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ
Източник: iStock

П ътнически самолет на United Airlines се удари в уличен стълб и камион на магистрала до летище "Нюарк Либърти" при кацане, като при инцидента е пострадал шофьорът на тежкотоварното превозно средство, съобщиха властите.

Самолет, кацащ на летище "Нюарк Либърти" в неделя, е ударил уличен стълб и влекач с ремарке на близката магистрала, като водачът на камиона е получил наранявания, съобщи полицията на щата Ню Джърси.

Самолетът, Boeing 767 на United Airlines, изпълняващ полет от Венеция, Италия, се е движел със скорост над 160 мили в час, когато е преминал над магистралата, непосредствено до летището, сочат данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24.

Предварителното разследване показва, че гума от колесника на самолета и долната част на корпуса са се сблъскали със стълб и камион. "Стълбът впоследствие е ударил джип", заяви в съобщение говорителят на полицията SFC Чарлз Марчан. "Водачът на камиона е получил наранявания, които не застрашават живота му, и е транспортиран в местна болница."

Видео от камера в камиона показва как шофьорът се движи по пътя, докато шумът от двигателите на самолета се усилва. Внезапно гумите на колесника удрят камиона, разтърсвайки го и разпръсквайки парчета стъкло.

Шофьорът на камиона, Уорън Бордли от Балтимор, се е движел на север по магистралата, за да достави хлебни изделия до склад на летището, когато е станал инцидентът, съобщи пред CNN Чък Патеракис, старши вицепрезидент по транспорта в Schmidt Bakery и съсобственик на H&S Family of Bakeries.

Бордли е получил порязвания по ръката от счупеното стъкло, но не е претърпял сериозни наранявания и е успял безопасно да отбие, уточни Патеракис, като добави, че се очаква шофьорът да бъде изписан от болницата по-късно същата вечер.

Друг очевидец, Патрик Оюлу, разказа, че е шофирал по магистралата, когато е видял ниско летящия самолет и е усетил силен въздушен поток.

"Самолетът идваше директно срещу камиона… видях дим и отломки", каза той. "Мисля, че камионът се опитваше да маневрира, за да се измъкне, но нямаше къде да отиде."

Полет 169 на United Airlines е превозвал над 200 пътници и 10 членове на екипажа, съобщиха от компанията.

"Самолетът кацна безопасно, рулира до гейта нормално и няма пострадали сред пътниците или екипажа", заявиха от United. "Нашият екип по поддръжка оценява щетите по самолета."

От авиокомпанията допълниха, че ще бъде проведено задълбочено разследване на безопасността на полета, а екипажът е временно отстранен от работа като част от процедурата.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) изпраща следовател в Нюарк и ще анализира записите от кабината на пилотите и полетните данни като част от разследването, съобщи агенцията.

Писта 29, на която е кацнал самолетът, започва на по-малко от 120 метра от оживената магистрала New Jersey Turnpike. Тя не се използва винаги, но при подходящи ветрови условия приема множество кацания, което често изненадва шофьорите заради ниско прелитащите самолети.

Според записи на комуникацията между пилотите и диспечерите, публикувани от LiveATC.net, няма индикации екипажът или ръководителите на полети да са разбрали за удара в уличния стълб по време на кацането.

Самолетът е получил указания да рулира към гейта, докато други самолети са продължили да кацат на същата писта.

Източник: CNN    
Инцидент със самолет Летище Нюарк Либърти United Airlines Кацане на самолет Пострадал шофьор Сблъсък с камион Боинг 767 Разследване на NTSB Уличен стълб Полет 169
Последвайте ни

По темата

От предупреждения за слана до 28°C: Рязък температурен обрат в следващите дни

От предупреждения за слана до 28°C: Рязък температурен обрат в следващите дни

САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток, Иран заплаши с отговор

САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток, Иран заплаши с отговор

Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Емоционална практичност: Nissan Micra се връща към корените си чрез EV (тест драйв)

Емоционална практичност: Nissan Micra се връща към корените си чрез EV (тест драйв)

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар пламна в жилищен блок в Перник

Пожар пламна в жилищен блок в Перник

България Преди 23 минути

На място веднага са пристигнали три пожарни, линейка и полиция

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Свят Преди 32 минути

Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища

Бившият кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани е в болница, състоянието му е критично

Бившият кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани е в болница, състоянието му е критично

Свят Преди 2 часа

Той беше наречен "кметът на Америка" заради лидерството си след атаките от 11 септември 2001 г.

Свлачището в Родопите остава активно, местната власт ще поиска помощ от държавата

Свлачището в Родопите остава активно, местната власт ще поиска помощ от държавата

България Преди 2 часа

,

7 курорта за почивка през май: Където морето вече се е затоплило до комфортна температура

Любопитно Преди 2 часа

Плажен сезон през май без риск - където слънцето грее стабилно и морето не ви кара да треперите от студ

Индия обмисля да използва крокодили и змии за "естествена ограда" по границата с Бангладеш

Индия обмисля да използва крокодили и змии за "естествена ограда" по границата с Бангладеш

Свят Преди 2 часа

Идеята за използване на хищни животни предизвиква критики от правозащитници и природозащитни организации

.

Интерактивна карта разкрива къде се е намирал родният ви град преди 320 милиона години

Любопитно Преди 2 часа

Обновеният инструмент Paleolatitude позволява на потребителите да проследят миграцията на земните маси и изгубените континенти през епохите

Странни данъчни правила в САЩ могат да намалят приходите на над 30 държави от Световното първенство

Странни данъчни правила в САЩ могат да намалят приходите на над 30 държави от Световното първенство

Свят Преди 2 часа

За първи път от десетилетия насам значителен брой участващи държави влизат в Мондиала с ясното съзнание, че част от приходите им може да бъде погълната от данъци

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

Свят Преди 10 часа

Световната здравна организация разследва предполагаемо огнище на хантавирус на борда на кораба MV Hondius в Атлантическия океан. Трима души са починали, а властите в Южна Африка и Кабо Верде са в готовност за евакуация на още заразени пътници

Иран атакува товарен кораб в Ормузкия проток

Иран атакува товарен кораб в Ормузкия проток

Свят Преди 10 часа

Иранският парламент обяви, че Техеран няма да отстъпи от контрола върху ключовия воден път, въпреки блокадата на САЩ и предупрежденията на Тръмп за нови въздушни удари. Екипажът на плавателния съд е в безопасност след дръзкото нападение

Мерц: САЩ са най-важният ни партньор в НАТО въпреки Тръмп

Мерц: САЩ са най-важният ни партньор в НАТО въпреки Тръмп

Свят Преди 11 часа

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран

Зов за помощ: 17-годишната Стефани се нуждае от 150 000 евро, за да живее

Зов за помощ: 17-годишната Стефани се нуждае от 150 000 евро, за да живее

България Преди 11 часа

Преди по-малко от две години Стефани чува, че има тумор в корема. Лекарите в България й дават само няколко месеца живот

Политически шахмат: Извън парламента, но на "Дондуков" 1 – кои са възможните министри?

Политически шахмат: Извън парламента, но на "Дондуков" 1 – кои са възможните министри?

България Преди 12 часа

Ето кои от ключовите лица на „Прогресивна България“ остават на разположение за изпълнителната власт

Вътре в истинската история на „Дяволът носи Прада“

Вътре в истинската история на „Дяволът носи Прада“

Любопитно Преди 12 часа

Романът на Лорън Вайсбергер от 2003 г. е свободно базиран на опита ѝ като асистентка на модната икона Ана Уинтур. Ето кои моменти от книгата и филма са реалност и защо някои колеги на авторката се почувстваха предадени

Изненадващо: Границата на Млечния път се оказа по-близо до Земята

Изненадващо: Границата на Млечния път се оказа по-близо до Земята

Любопитно Преди 12 часа

Земята е на приблизително 13 300 светлинни години от периферията – значително по-близо до нея, отколкото до галактическото ядро

Тръмп се пусна гол до кръста в Мемориала на Линкълн (СНИМКА)

Тръмп се пусна гол до кръста в Мемориала на Линкълн (СНИМКА)

Свят Преди 13 часа

„Очаквайте скоро“: Доналд Тръмп сподели AI изображения на обновения Отразяващ басейн във Вашингтон, на които той и ключови фигури от кабинета му позират без ризи в наситеносини води преди старта на мащабния ремонт

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

След „Медея“ в Мадрид: Радина Кърджилова в прегръдките на Антонио Бандерас

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 май, понеделник

Edna.bg

Левски вече планира живота след Майкон

Gong.bg

Героят на Левски си тръгва от „Герена“

Gong.bg

Започва истинската пролет

Nova.bg

Най-малко 10 ранени при стрелба на парти в Оклахома

Nova.bg