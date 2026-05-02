Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

М алък самолет се разби в Тексас, при което загинаха всички петима души на борда му, съобщи днес представител на окръжната администрация, цитиран от Асошиейтед прес.

Катастрофата е станала във Уимбърли, град на около 64 километра югозападно от Остин, съобщи съдията на окръг Хейс, Рубен Бесера в публикация във Фейсбук.

Plane carrying pickleball players crashes in Texas Hill Country, killing all 5 on board https://t.co/mN55JvoHQ0 — This Is The Conversation Project (@th_conversation) May 2, 2026

Федералната авиационна администрация (ФАА) съобщи, че самолетът “Cessna 421C” се е разбил с пет души на борда. ФАА и Националният съвет за безопасност на транспорта ще разследват катастрофата.

Бесера заяви, че според предварителната информация самолетът е летял с висока скорост, когато се е разбил. Той не оповести имената на жертвите, докато не бъдат уведомени близките им.

„Всяка секунда е от значение": Как да оцелеете при самолетна катастрофа

Уимбърли, с около 3000 жители, е популярно място за туризъм и разходки в района на Тексас Хил Кънтри, разположено край река Бланко.

Кметът на Уимбърли Джим Чайлс заяви пред Асошиейтед прес, че не разполага с никаква информация за катастрофата.

Plane carrying pickleball players crashes in Texas Hill Country, killing all 5 on board: Officials https://t.co/hZo82q88Rh — ABC13 Houston (@abc13houston) May 2, 2026

Какво да правим при самолетна катастроф?

Самолетната катастрофа, макар и изключително рядко събитие в съвременната авиация, е тема, която предизвиква сериозни опасения. Важно е да се знае, че статистиката показва, че по-голямата част от авиационните произшествия имат оцелели, а подготовката и бързата реакция могат значително да увеличат шансовете за оцеляване.

Ето основните стъпки и препоръки, които могат да бъдат предприети преди, по време и след подобно събитие, за да се максимизират възможностите за безопасност и оцеляване.

Преди полета:

Подготовка и информираност

​Преди излитане, всеки пътник трябва внимателно да проследи демонстрацията на мерките за безопасност, предоставена от кабинния екипаж, и да прегледа картата за безопасност, намираща се в джоба на седалката пред него. Тази информация включва местоположението на аварийните изходи, как да закопчаете предпазния колан, правилното използване на спасителните жилетки и кислородните маски, както и правилната защитна поза (известна още като поза за удар). Разбирането на тези инструкции е от съществено значение и може да спести ценни секунди в критична ситуация. Препоръчително е да идентифицирате най-близките до вас аварийни изходи и да преброите броя на седалките до тях, за да можете да ги намерите дори при лоша видимост.

По време на инцидент:

Мигове преди удара

Ако екипажът обяви извънредна ситуация и предстоящ удар, е изключително важно незабавно да заемете защитната поза. Тя обикновено включва навеждане на тялото напред, поставяне на главата надолу към коленете или облегалката на предната седалка, и здраво захващане на главата с ръце или облегалката. Тази поза е проектирана да предпазва жизненоважни органи и да намалява риска от наранявания при внезапно спиране. Уверете се, че предпазният колан е плътно закопчан. Отстранете всякакви остри предмети от джобовете си и се освободете от големи вещи, които могат да станат опасни при удар. Останете спокойни доколкото е възможно и слушайте внимателно и следвайте всички инструкции на екипажа.

След удара:

Евакуация и първоначални действия

Веднага след сблъсъка и когато движението на самолета спре, първата и най-важна задача е да се евакуирате възможно най-бързо. Оставете всички лични вещи зад себе си - ценни са само животът и безопасността. Следвайте светлинните обозначения и инструкциите на кабинния екипаж към най-близкия авариен изход. Ако самолетът е кацнал във вода, издуйте спасителната жилетка след като сте напуснали самолета, за да избегнете препятствия при излизане. При необходимост, помогнете на деца, възрастни или хора с увреждания, но без да възпрепятствате общата евакуация. След като сте извън самолета, отдалечете се на безопасно разстояние от отломките, тъй като съществува риск от допълнителни експлозии или пожар.

След евакуацията:

Оцеляване и помощ

След успешното напускане на самолета, опитайте се да останете заедно с останалите оцелели. Това увеличава шансовете за организирана помощ и евентуално спасяване. Ако сте в отдалечен район, търсете убежище, осигурете достъп до вода (ако е възможно) и се подгответе за изчакване на спасителните екипи. Опитайте се да подадете сигнал за помощ, ако разполагате със средства. Кабинният екипаж е обучен да оказва помощ и в такива ситуации.

Преминаването през самолетна катастрофа е изключително травматично преживяване и търсенето на психологическа помощ след това е силно препоръчително, за да се справите с емоционалните и психологически последствия.