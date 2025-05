Ръсел Бранд се яви в съда по обвинения в сексуално насилие

К омикът Ръсел Бранд се яви в Уестминстърския магистратски съд по обвинения в сексуални престъпления, включително изнасилване, предаде Sky News .

49-годишният комик, актьор и писател – който в последните години живее основно в Съединените щати – беше официално обвинен миналия месец чрез призовка, изпратена по пощата. Срещу него са повдигнати обвинения за едно изнасилване, едно неприлично посегателство, едно насилствено орално проникване и две сексуални нападения, свързани с инциденти с четири различни жени, случили се в периода между 1999 и 2005 година.

Обвиненията бяха разкрити за първи път в съвместно разследване на вестниците The Sunday Times, The Times и предаването Dispatches на Channel 4 през септември 2023 година.

Press & TV waiting for Russell Brand to arrive at Westminister court to face charges of rape and sexual assault .. pic.twitter.com/RjoN7gCRwP

Ръсел Бранд, който е висок над 180 см, беше облечен в тъмносиня риза, разкопчана до средата на гърдите, черни дънки и слънчеви очила.

Той се придвижи бавно към главния вход на съда, обграден от множество журналисти и фотографи. Запази самообладание и се оглеждаше, докато вървеше, но не отговори на нито един от въпросите, които му бяха отправени.

#RussellBrand is in Court this morning, charged with rape, indecent assault and sexual assault.



They relate to four separate women, with the alleged incidents taking place 1999-2005.



Brand says he’s “never” been a rapist, nor engaged in “non-consensual activity”👇🏼 pic.twitter.com/jRNwmukEwG