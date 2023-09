Обреченият брак на Ръсел Бранд и Кейти Пери: Дивият тигър ли предсказа края му?

Р ъсел Бранд и Кейти Пери бяха малко вероятна двойка още от самото начало на връзката си.

Тя беше лъскава калифорнийска попзвезда, дъщеря на двама пастори, която се срещаше с комик от Есекс с изрусена коса, който разказва лирично за своите пристрастявания към наркотиците и секса.

Двойката започва да се среща през септември 2009 година, а само няколко месеца по-късно се сгодяват. Те сключват брак на пищна церемония в Индия през октомври 2010 г., но малко повече от година по-късно бракът им приключва окончателно, като в навечерието на Нова година Бранд изпраща на Кейти текстово съобщение за развод. Ето как се развива обречената им връзка:

Как се запознават Кейти Пери и Ръсел Бранд

Изпълнителката на "Teenage Dream", тогава на 25 години, се запознава с бъдещия си съпруг през 2009 г. на снимачната площадка на филма му "Get Him To The Greek".

Бранд, който пробива в сериала "Голямата уста на Големия брат", играе показната рок звезда Олдъс Сноу, а Кейти е привлечена да играе себе си в епизодична роля.

За съжаление на Кейти, нейното навлизане в света на актьорското майсторство остава непоказано, но по време на монтажа на филма Кейти и Бранд - който в момента е обвинен в изнасилване, сексуално посегателство и злоупотреба, което той категорично отрича - вече са във връзка. През следващата година тя обяснява пред MTV news: "Изрязаха го! Бях като: "Аз спя с теб, а ти няма да ме включиш във филма? Това е толкова сбъркано!"

Кейти изказа предположение, че сцената е премахната, защото целувката ѝ с Бранд е била твърде реалистична.

По-късно в интервю за Glamour Кати описва как целувката им я е накарала да ликува: "На слизане по стълбите след сцената подскачах като зайче. Скачам като зайче, когато съм щастлива – ставам като малко дете."

Сватбата на Ръсел Бранд и Кейти Пери

След тримесечно запознанство двойката се сгодява в навечерието на Нова година в Индия, след като според съобщенията комикът е предложил брак по време на духовна церемония. На 10 октомври 2010 г. те се женят на традиционна хиндуистка церемония, отново в Индия, която се провежда в луксозен курорт в тигров резерват.

На сватбата присъстват множество животни - от камили до слонове и коне, а на тържеството в Боливуд присъстват знаменитости като Пи Диди, Дейвид Уолямс и Джонатан Рос. Не били спестени средства и гостите са забавлявани от барабанисти, танцьори, огнеяди и заклинатели на змии.

Въпреки това, сякаш като предзнаменование за сватбата, събитието придобива ужасяващ обрат, когато див тигър се промъква по време на церемонията и се доближава на по-малко от 50 метра от младоженците. "Този тигър е убивал и преди. Той влезе в комплекса в 23:00 ч., когато партито беше в разгара си, и предизвика стълпотворение сред персонала", разкрива тогава местен служител.

Бракът на Ръсел Бранд и Кейти Пери

Въпреки че двойката имаше еднакви татуировки с надпис „Ануугачати Праваха“, което в превод означава "Да се носиш по течението", изглежда, че бракът им е бил в голяма степен борба срещу течението. Съобщава се, че двойката се е подложила на брачна терапия, но комикът Дейвид Баддиел обясни, че пукнатините във връзката им са били налице много преди да се венчаят.

"Аз бях там", каза той. "Ръсел ми каза, че са имали голяма кавга в нощта преди да се оженят. Мислех си, когато каза това, да попитам: "Сигурен ли си?", но не го казах. Може би трябваше да го направя."

Въпреки че двамата често се появяваха заедно на червените килими и в началото на връзката си бяха на върха на славата, успехите на Кейти очевидно се отразиха на ревнивия ѝ и контролиращ съпруг.

Връщайки се назад към връзката си с Бранд, попзвездата, която сега е щастливо обвързана с актьора Орландо Блум, обяснява: "В началото, когато го срещнах, той искаше да е равен, а аз мисля, че много пъти силните мъже искат да са равни, но след като получат това равенство и си казват: "Не мога да се справя с равенството".

Кейти Пери, която сега е на 38 години, също така веднъж сподели, че Бранд, който сега има две дъщери със съпругата си Лора, отчаяно искал тя да има деца. Тя обясни: "Ръсел наистина искаше да имаме деца, а аз знаех, че не съм готова - мисля, че това беше начин за контрол. Мисля, че беше част от това, че ако имам дете, тогава ще трябва да се жертвам - ще трябва да бъда повече вкъщи".

Разводът на Ръсел Бранд и Кейти Пери

След само 14 месеца брак Бранд, който сега е на 48 години, се разделя с Кейти чрез SMS в навечерието на Нова година през 2011 г., точно две години след като се сгодяват. Този момент, в който Кейти получава съобщението, е заснет с камера в документалния филм от 2012 г. "Кейти Пери: Част от мен“. Вижда се как тя се разплаква, преди да се подготви за изпълнение.

След раздялата Бранд се колебае между ласкави и неласкави портрети на времето, прекарано с успешната попзвезда. Веднъж той заяви в документалния си филм от 2015 г. „Бранд“: "Свързват ме с онова, което ненавиждам: безвкусни, празни, пластмасови, конструирани, безсмислени знаменитости. Това е самото море, в което плуваме: "О, кой е той?", "Той е женен за Кейти Пери".

По-късно обаче той разказва в TikTok: "Наистина се стараех в тази връзка. Изпитвам само положителни чувства към нея. Но след това разбрах реалната истина, която не мога непременно да разкрия, защото я държа заключена в сейфа си за някой дъждовен ден. Отпуснах се и си казах: Това не е заради мен; това е извън мен. Така че аз продължих напред."