Още една жена обвинява комика Ръсел Бранд в сексуален тормоз

Б ританският актьор и комик Ръсел Бранд е обвинен в сексуално посегателство от статистка в САЩ, предадоха световните агенции.

Жената, посочена като Джейн Доу в документите, внесени в съд в щата Ню Йорк, твърди, че той я е нападнал през юли 2010 г. на снимачната площадка на филма "Артър". В продукцията Бранд е в ролята на обичащ алкохола наследник на богатство, припомня Ройтерс.

Втора полицейска служба разследва Ръсел Бранд за тормоз и изнасилване

В писмена клетвена декларация анонимната дама твърди, че актьорът "изглеждал в нетрезво състояние, миришел на алкохол и носил бутилка водка на снимачната площадка" на филма, преди да я нападне на 7 юли 2010 г.

Той се появил в този вид, разсъблякъл се и пред целия актьорски състав и снимачния екип се държал неприлично с нея, твърди ищцата. Жената казва още, че по-късно същия ден Бранд я проследил до тоалетната и я нападнал, докато "служител от снимачния екип охранявал вратата отвън".

Според съдебните документи анонимната ищца "продължава да се бори с получената травма", като нейните адвокати са подали молба за скриване на самоличността ѝ, за да ограничат до минимум вредите, които вече е понесла.

Британската полиция започна разследване за сексуалните посегателства на Ръсел Бранд

Адвокатите ѝ разкриват също, че клиентката им все още работи като актриса и "се страхува от отмъщение от настоящи и бъдещи работодатели".

В исковата молба, подадена от нюйоркския адвокат Джордан Мърсън, се твърди също, че в ограничителна заповед срещу Бранд клиентката му "вече се е оказала обект на репресии заради опита си да отхвърли намеци на Бранд". Тя настоява, че не е била допусната да се върне на втория и третия ден от снимките.

Russell Brand accused of sexually assaulting extra on US film set https://t.co/yRh9Guhesf pic.twitter.com/dNYJ8VgOVA

Холивудското филмово студио "Уорнър брос пикчърс" и други продуцентски компании, свързани с продукцията, също са посочени като ответници, става ясно още в съдебната документация, цитирана от ДПА.

Все повече жени обвиняват Ръсел Бранд в изнасилване и сексуално посегателство

В момента британската полиция проверява редица твърдения за сексуални посегателства след медийните съобщения, според които няколко жени обвиняват актьора и комик Ръсел Бранд в поредица от сексуални престъпления.

През септември полицията съобщи, че е получила "редица твърдения за сексуални посегателства в Лондон", както и на други места в страната.

Те не са от скоро, но няма задържани, заявиха от полицията.

Обвиниха и комика Ръсел Бранд в сексуално посегателство

Russell Brand sued by extra who claims she was sexually assaulted on film set



Read more 🔗https://t.co/WzHa9wkdWK