Майкъл Болтън проговори за диагнозата си – агресивна форма на мозъчен тумор – в емоционално първо интервю

Г ласът на Майкъл Болтън го е съпътствал както в най-добрите, така и в най-трудните моменти от живота му. Този душевен баритон му е помогнал да продаде над 75 милиона албума и му е донесъл две награди „Грами“ в рамките на 50-годишната му кариера — и след като се събуди от спешна мозъчна операция на 4 декември 2023 г., гласът му се превърна в символ на надежда сред несигурността, пише People .

„Той беше в болничната стая след операцията и запя буквално след минути“, разказва дъщеря му Холи, на 47 години. „Спомням си, че една от медицинските сестри нямаше представа кой е той и попита: “Знаете ли, че пее така?”

Този момент донесе огромно облекчение за Холи и нейните сестри Иза (49 г.) и Тарин (45 г.). През последната година и половина трите дъщери на Болтън се опитват да се вкопчват в моментите на радост и лекота, докато баща им, който сега е на 72 години, се изправя пред най-голямото си предизвикателство досега: глиобластома — рядка и агресивна форма на мозъчен рак.

„Намираш в себе си сили и решителност, за които не си подозирал, че притежаваш“, казва Болтън в интервю за списание People.

Ако се съди по достойнството и чувството за хумор, с които се справя с диагнозата си, Болтън със сигурност е изграден от здрава сплав. Диагнозата му глиобластома е поставена през декември 2023 г., след като се подлага на спешна операция, при която лекарите успяват да отстранят мозъчния тумор изцяло (според д-р Инго Мелингхоф, невроонколог в Мемориалния онкологичен център „Слоун Кетъринг“ в Ню Йорк, това е възможно само при 30 до 40 процента от случаите на глиобластом).

Michael Bolton opened up for the first time about his battle with glioblastoma over a year after sharing his brain tumor diagnosis. https://t.co/PlITHbQYy3

През януари 2024 г. Болтън претърпява втора мозъчна операция поради инфекция, а след като приключва химиотерапия през октомври, преминава ядрено-магнитен резонанс на всеки два месеца, за да се следи дали туморът не се е върнал. Последното му сканиране в началото на април е чисто, а по-нататъшното лечение ще се фокусира върху мониторинг, тъй като честотата на рецидив при глиобластома е около 90 процента, според Фондацията за глиобластома.

„В каквото и предизвикателство да попаднеш, самото знание, че не си сам в това, означава много“, казва звездата.

Болтън за първи път споделя новината за заболяването си с преданите си фенове през януари 2024 г., когато в Instagram съобщава, че е претърпял мозъчна операция и ще си вземе почивка от турнетата.

Оттогава насам той се установява в дома си в Уестпорт, щата Кънектикът, където живее от повече от 30 години. Прекарва голяма част от времето си с дъщерите си и шестте си внуци — Амелия (14 г.), Оливия (13 г.), Дилън (11 г.), Грейсън (10 г.), Ривър (9 г.) и Джак (8 г.), с които редовно се забавляват с вечери с викторини.

Болтън медитира ежедневно, играе голф, когато може, продължава да работи с личен треньор, взема уроци по пеене и провежда логопедични сесии онлайн.

Michael Bolton diagnosed with brain cancer glioblastoma. What is that?



There is no cure even if therapies might slow down cancer development and ease symptoms.https://t.co/gYJzCxUnVc via @usatoday