Британската полиция започна разследване за сексуалните посегателства на Ръсел Бранд

Б ританската полиция съобщи, че е започнала разследване на редица твърдения за сексуални посегателства след медийните съобщения, според които няколко жени обвиняват актьора и комик Ръсел Бранд в поредица от сексуални престъпления, предаде Ройтерс.

48-годишният Бранд отрича обвиненията, отправени му от четири жени в документален филм на телевизионния Канал 4 и вестниците "Таймс" и "Сънди таймс".

В изявление на лондонската полицията се посочва, че след направените от въпросните медии разкрития при тях са постъпили сигнали за редица сексуални престъпления, извършени не само в столицата, но и в страната, които също ще бъдат разследвани.

Ръсел Бранд се прочу като стендъп комик във Великобритания в началото на века, след което стана водещ в телевизията и радиото, като се възползва от репутацията си на скандален човек, склонен към рисковани шеги.

По-късно той се ориентира към Холивуд и участва във филми като "Прелъстен и изоставен" през 2008 г. и римейка на "Артър" през 2011 г.

