Дъщерята на Бил Гейтс разкри диагноза на баща си

Ф ийби Гейтс небрежно сподели, че баща ѝ, съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, има синдром на Аспергер*. 22-годишната студентка от Станфорд направи случайното разкритие по време на гостуване в хитовия подкаст Call Her Daddy, воден от Алекс Купър, пише английското издание Daily Mail.

Докато обсъждаше какво е да водиш гадже в дома на един от най-разпознаваемите – и според сведенията неловки – бащи в света, Фийби небрежно спомена медицинското състояние на баща си.

„Баща ми е доста социално неловък. Каза, че има синдром на Аспергер“,

каза тя небрежно по време на подкаста в сряда. Коментарът веднага повдигна вежди, тъй като Бил Гейтс никога публично не е потвърждавал подобна диагноза.

