Руски наемници от "Вагнер" накланят везните във войната в Либия

В края на октомври руски медии публикуваха интригуваща информация, която скоро обикаля международните агенции и привлича вниманието към руската външна политика в Северна Африка. По време на боеве южно от либийската столица Триполи загиват руски войници, които се оказват членове на наемната група „Вагнер“. Броят на загиналите варира между 10 и 35, но е ясно, че жертви има, а руските граждани са загинали при нанесени удари на правителството в Триполи. Скоро след тази новина излиза извън Либия, тя беше допълнена с нови детайли.

Какво прави Русия в Африка

Според руски медии, при боеве в Либия е починал и един журналист от Екатеринбург, бивш прессекретар на спасителната служба „Сова“ - 55-годишният Евгений Илюбаев. Той е участвал във военни действия в Сирия и Либия като служител на станалата известна по света руска частна военна компания „Вагнер“. И докато погребението на Илюбаев се състоя в родината му в Оренбургска област, новата информация доказва спекулациите, циркулиращи сред военни експерти от поне година насам, че Русия разширява обсега на действие на компании като „Вагнер“ извън Сирия и Украйна, които през последните години бяха станали опитно поле за подобни военни операции.

Руските наемници загиват в района на Каср Бин Гашир – зона, южно от Триполи, оспорвана от армиите на подкрепеното от ООН централно правителство и генерал Халифа Хафтар. Именно в подкрепа на силите на Хафтар Русия разположи около двеста души от „Вагнер“, част от които се намират на фронтовата линия до Триполи. По данни на руски и западни медии, тези наемници са пристигнали в Либия през последните два месеца в нов опит на Москва да наклони везните на войната в северноафриканската държава в полза на Хафтар.

Либия върви все повече към разпадане

След четири години на неофициална подкрепа за Хафтар, Русия изглежда иска да засили влиянието си в Либия, след като в ситуацията за правителството на Башар Асад в Сирия се закрепи. Освен наемници, Кремъл изпрати на помощ на либийския генерал самолети „Сухой“, артилерия, снайперисти и ракети. Какъвто и да е ефектът от тази подкрепа, в дипломатически смисъл Русия вече има де факто вето върху всяка възможно резолюция за конфликта.

