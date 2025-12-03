Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Р иана казва, че е „изумена“ от непрекъснато разрастващия се актьорски талант на ASAP Rocky, чийто репертоар за 2025 г. включва роли в „Highest 2 Lowest“ на Спайк Лий и „If I Had Legs I'd Kick You“ на Мери Бронщайн.

„О, Боже мой, толкова се гордея с него“, каза Риана на червения килим на 35-ите годишни филмови награди „Готъм“, където ASAP Rocky беше номиниран за „Пробив“.

„Наистина се гордея. Всеки път, когато го видя пред камера във филм, си казвам: „Какво?“ Изумявам се, защото не знаех, че го има. Но той е такъв голям талант“, добави още тя.

За ASAP Rocky разширяването до филмова слава е естествено решение.

„Чувствам се невероятно, не мога да ви лъжа“, каза той в собственото си интервю за червения килим. „Стои ми добре. Отива ми.“

Номинацията на ASAP Rocky за „Пробив на актьора“ произтича от участието му в ролята на Юнг Фелон в „Highest 2 Lowest“.

Сред другите номинирани в класацията за 2025 г. е Чейс Инфинити, чийто пробив дойде във филма на Пол Томас Андерсън „One Battle After Another “. В крайна сметка Абу Сангаре грабна наградата за изпълнението си като главния герой в „Souleymane’s Story“.