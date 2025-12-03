Любопитно

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Риана изрази възхищението си от актьорския талант на ASAP Rocky, който през 2025 г. играе в „Highest 2 Lowest“ и „If I Had Legs I'd Kick You“, като го нарече „изумителен“ на червения килим на наградите „Готъм“

3 декември 2025, 12:51
Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky
Източник: Getty Images

Р иана казва, че е „изумена“ от непрекъснато разрастващия се актьорски талант на ASAP Rocky, чийто репертоар за 2025 г. включва роли в „Highest 2 Lowest“ на Спайк Лий и „If I Had Legs I'd Kick You“ на Мери Бронщайн.

„О, Боже мой, толкова се гордея с него“, каза Риана на червения килим на 35-ите годишни филмови награди „Готъм“, където ASAP Rocky беше номиниран за „Пробив“.

„Наистина се гордея. Всеки път, когато го видя пред камера във филм, си казвам: „Какво?“ Изумявам се, защото не знаех, че го има. Но той е такъв голям талант“, добави още тя.

За ASAP Rocky разширяването до филмова слава е естествено решение.

Риана и ASAP Rocky блестят на червения килим на наградите „Готъм“
7 снимки
Риана и ASAP Rocky
Риана
Риана
ASAP Rocky и Риана

„Чувствам се невероятно, не мога да ви лъжа“, каза той в собственото си интервю за червения килим. „Стои ми добре. Отива ми.“

Номинацията на ASAP Rocky за „Пробив на актьора“ произтича от участието му в ролята на Юнг Фелон в „Highest 2 Lowest“.

Сред другите номинирани в класацията за 2025 г. е Чейс Инфинити, чийто пробив дойде във филма на Пол Томас Андерсън „One Battle After Another “. В крайна сметка Абу Сангаре грабна наградата за изпълнението си като главния герой в „Souleymane’s Story“.

Източник: https://www.complex.com/    
Риана ASAP Rocky Филмови награди Готъм Актьорски пробив Highest 2 Lowest Спайк Лий Актьорски талант Филмови роли Червен килим Абу Сангаре
Последвайте ни

По темата

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 11 минути

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 45 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 1 час

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 1 час

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

НС с решение за референдума за еврото

НС с решение за референдума за еврото

България Преди 1 час

Първа точка в днешната проектопрограма бе именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 1 час

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 1 час

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Свят Преди 1 час

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Любопитно Преди 1 час

Пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026

<p>&quot;Биодронове&quot;:&nbsp;Русия създаде гълъби за шпионаж</p>

Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове

Свят Преди 1 час

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 1 час

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

Любопитно Преди 1 час

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Любопитно Преди 2 часа

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 2 часа

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Открийте Сърница: най-романтичното и уютно кътче край язовир Доспат

Edna.bg

Self-care advent calendar: 25 малки жеста за себе си до края на годината

Edna.bg

Избери Играч на мача Септември - ЦСКА 1948

Gong.bg

Левски отрече за интерес към Шанде

Gong.bg

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

Nova.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg