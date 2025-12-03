Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

С ляпа ясновидка, която се твърди, че е предсказала атентатите на 11 септември в САЩ и пандемията от COVID-19, може да е само на дни от това още едно нейно световно променящо пророчество да се окаже вярно, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Баба Ванга, която почина през 1996 г., беше българска ясновидка, превърнала се в култова фигура сред теоретиците на конспирации, след като няколко от зловещите ѝ предсказания се оказаха точни.

Сега пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026, което ще се проведе във Вашингтон, окръг Колумбия, в петък.

По-точно, видението на баба Ванга описвало НЛО, което ще се появи като „нова светлина в небето“ над събитието, позволявайки на човечеството за пръв път да срещне извънземни, носейки на света отговори, а не страх.

Освен това се твърди, че този исторически момент щял да се случи по време на голямо спортно събитие и хора от цял свят ще могат да го видят, макар че баба Ванга никога не уточнила за кое събитие става дума.

Баба Ванга не е оставила писмени записи на своите предсказания. Повечето сведения идват от нейната племенница, Красимира Стоянова, или от други последователи, които документирали предполагаемите ѝ видения след смъртта ѝ, и които са обвинявани, че ги тълкуват неправилно.

По време на приблизително едночасовата церемония, всички 48 класирани отбора се разпределят на случаен принцип в 12 групи по четири тима, което определя кой срещу кого ще играе в груповата фаза на турнира следващото лято на стадиони в САЩ, Канада и Мексико. Очаква се до 300 милиона зрители по света да гледат жребия на живо – число, което предишни церемонии, включително тази през 2006 г., традиционно достигат или надминават.

Въпреки че церемонията по тегленето на жребия не е точно спортно събитие, тя поставя сцената за един от най-популярните турнири на планетата, който на всеки четири години се гледа от между 1.5 и 5 милиарда души. Жребият за Световното ще бъде вероятно най-гледаното телевизионно събитие този месец, правейки го последната възможност пророчеството на покойната българска пророчица да се окаже вярно, преди календарът да премине към 2026 г.

Макар пророчеството за 2025 г. да е оставено неясно, тълкувателите му вярват, че „светлината“ ясно се отнася за извънземен кораб, появяващ се над спортното съоръжение. Някои в социалните мрежи твърдят, че пророчеството вече се е сбъднало, благодарение на преминаването на загадъчния междузвезден обект 3I/ATLAS, който ще направи най-близкия си подход към Земята на 19 декември.

NASA и други астрономи са заключили, че обектът е безжизнена комета, но много хора, включително поне един уважаван изследовател, все още вярват, че 3I/ATLAS може да е извънземен космически кораб.

Има и спекулации, че светлината от видението на Баба Ванга може да се отнася до метеорен поток, Северното сияние или очакваната свръхнова на T Coronae Borealis — на 3000 светлинни години, която би била видима от Земята. Много вярващи смятаха, че това ще се случи по време на Супербоул през февруари, едно от най-гледаните телевизионни събития годишно, но това не стана.

Въпреки това, успехите на Баба Ванга като пророк съперничат на вековната репутация на Нострадамус. Смята се, че тя е предсказала гибелта на руската подводница „Курск“, която потъна в Баренцово море през 2000 г. Баба Ванга също казала, че „две метални птици ще се сблъскат с американски братя и кръв ще се пролее“, което вярващите сметнали за точно описание на атентатите от 11 септември.

Други пророчества, които се счита, че са се сбъднали, включват цунамито в Индийския океан през 2004 г., което уби над 230 000 души, избирането на Барак Обама през 2008 г. и възходът на терористичната групировка ИДИЛ през 2010 г. Баба Ванга дори предсказала собствената си смърт, казвайки, че ще умре на 11 август 1996 г. на 85-годишна възраст.