Любопитно

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026

3 декември 2025, 11:25
Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга
Източник: iStock/GettyImages

С ляпа ясновидка, която се твърди, че е предсказала атентатите на 11 септември в САЩ и пандемията от COVID-19, може да е само на дни от това още едно нейно световно променящо пророчество да се окаже вярно, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Баба Ванга, която почина през 1996 г., беше българска ясновидка, превърнала се в култова фигура сред теоретиците на конспирации, след като няколко от зловещите ѝ предсказания се оказаха точни. 

Сега пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026, което ще се проведе във Вашингтон, окръг Колумбия, в петък.

По-точно, видението на баба Ванга описвало НЛО, което ще се появи като „нова светлина в небето“ над събитието, позволявайки на човечеството за пръв път да срещне извънземни, носейки на света отговори, а не страх.

Освен това се твърди, че този исторически момент щял да се случи по време на голямо спортно събитие и хора от цял свят ще могат да го видят, макар че баба Ванга никога не уточнила за кое събитие става дума.

Баба Ванга не е оставила писмени записи на своите предсказания. Повечето сведения идват от нейната племенница, Красимира Стоянова, или от други последователи, които документирали предполагаемите ѝ видения след смъртта ѝ, и които са обвинявани, че ги тълкуват неправилно.

По време на приблизително едночасовата церемония, всички 48 класирани отбора се разпределят на случаен принцип в 12 групи по четири тима, което определя кой срещу кого ще играе в груповата фаза на турнира следващото лято на стадиони в САЩ, Канада и Мексико. Очаква се до 300 милиона зрители по света да гледат жребия на живо – число, което предишни церемонии, включително тази през 2006 г., традиционно достигат или надминават.

Въпреки че церемонията по тегленето на жребия не е точно спортно събитие, тя поставя сцената за един от най-популярните турнири на планетата, който на всеки четири години се гледа от между 1.5 и 5 милиарда души. Жребият за Световното ще бъде вероятно най-гледаното телевизионно събитие този месец, правейки го последната възможност пророчеството на покойната българска пророчица да се окаже вярно, преди календарът да премине към 2026 г.

Макар пророчеството за 2025 г. да е оставено неясно, тълкувателите му вярват, че „светлината“ ясно се отнася за извънземен кораб, появяващ се над спортното съоръжение. Някои в социалните мрежи твърдят, че пророчеството вече се е сбъднало, благодарение на преминаването на загадъчния междузвезден обект 3I/ATLAS, който ще направи най-близкия си подход към Земята на 19 декември.

NASA и други астрономи са заключили, че обектът е безжизнена комета, но много хора, включително поне един уважаван изследовател, все още вярват, че 3I/ATLAS може да е извънземен космически кораб.

Има и спекулации, че светлината от видението на Баба Ванга може да се отнася до метеорен поток, Северното сияние или очакваната свръхнова на T Coronae Borealis — на 3000 светлинни години, която би била видима от Земята. Много вярващи смятаха, че това ще се случи по време на Супербоул през февруари, едно от най-гледаните телевизионни събития годишно, но това не стана.

Въпреки това, успехите на Баба Ванга като пророк съперничат на вековната репутация на Нострадамус. Смята се, че тя е предсказала гибелта на руската подводница „Курск“, която потъна в Баренцово море през 2000 г. Баба Ванга също казала, че „две метални птици ще се сблъскат с американски братя и кръв ще се пролее“, което вярващите сметнали за точно описание на атентатите от 11 септември.

Други пророчества, които се счита, че са се сбъднали, включват цунамито в Индийския океан през 2004 г., което уби над 230 000 души, избирането на Барак Обама през 2008 г. и възходът на терористичната групировка ИДИЛ през 2010 г. Баба Ванга дори предсказала собствената си смърт, казвайки, че ще умре на 11 август 1996 г. на 85-годишна възраст.

По темата

Източник: Daily Mail    
Баба Ванга пророчества извънземни НЛО Световно първенство по футбол 2025 г. ясновидка конспиративни теории предсказания българска пророчица
Последвайте ни
Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо котките се бият

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 13 минути

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 19 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 35 минути

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 43 минути

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

Рая Назарян

Рая Назарян задвижи процедурата по референдума за еврото

България Преди 46 минути

Първа точка в днешната проектопрограма е именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 51 минути

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

България Преди 52 минути

Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Свят Преди 1 час

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 1 час

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

Любопитно Преди 1 час

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Любопитно Преди 1 час

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 1 час

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 2 часа

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Self-care advent calendar: 25 малки жеста за себе си до края на годината

Edna.bg

Николета от “Игри на волята”: Харесвам Калин, искам да си останем близки и след предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА откри новия си дом за феновете

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - ЦСКА 1948, съставите

Gong.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg