Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

3 декември 2025, 11:17
Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия
Източник: AP/БТА

Настъпва зората на нова ера на пълна енергийна независимост от Русия, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приетото тази нощ предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ в ЕС в следващите месеци.

Руският газ постепенно излиза от ЕС до 2027 година

По нейните думи до началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, като този дял вече е намален до 1,5 млрд. евро.

"Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки", посочи Фон дер Лайен.

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги", започва нова епоха, каза тя. 

Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че днешният ден е добър за Европа и за Украйна, и лош за Русия.

"Взимаме невиждано, но необходимо историческо решение", добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин е превърнал енергията в оръжие, изнудвал е държавите от ЕС и използва приходите от продажбата на горива, за да финансира войната срещу Украйна.

"Днес казваме "Никога повече", избираме ново бъдеще на енергийна сигурност, с произведена от нас енергия", посочи еврокомисарят.

Той съобщи, че ЕК ще представи законопроект за прекратяване и на вноса на руски петрол най-късно до 2027 година.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Българите ударно купуват евро

Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи
Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Преди 4 дни

Последни новини

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 13 минути

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 19 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 35 минути

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 43 минути

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

Рая Назарян

Рая Назарян задвижи процедурата по референдума за еврото

България Преди 46 минути

Първа точка в днешната проектопрограма е именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 51 минути

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

България Преди 52 минути

Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 1 час

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Свят Преди 1 час

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Любопитно Преди 1 час

Пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Любопитно Преди 1 час

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 1 час

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 2 часа

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

