"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

П оп певицата Сабрина Карпентър и издателството на обичания детски герой "Франклин костенурката" осъдиха използването на тяхна музика и изображения от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Карпентър реагира в социалните мрежи на използването на песента ѝ Juno от албума ѝ Short n’ Sweet (2024) във видео, показващо рейдове на Службата за имиграция и митническо изпълнение (ICE). Тя написа: "Това видео е зло и отвратително. Никога не въвличайте мен или музиката ми, за да обслужвате нечовешката си програма."

В надписа към клипа Белият дом цитира текста на песента ѝ: "Have you ever tried this one? Bye-bye."

Прессекретарят на Белия дом Абигейл Джаксън отговори: "Ето едно кратко и сладко послание за Сабрина Карпентър: няма да се извиняваме за депортирането на опасни криминални нарушители, убийци, изнасилвачи и педофили от нашата страна. Всеки, който защитава тези болни чудовища, или е глупав, или бавноразвиващ се."

Междувременно издателството на "Франклин костенурката", Kids Can Press, осъди публикуван от министъра на отбраната Пит Хегсет пост в X с манипулирано изображение, показващо Франклин, насочил базука към лодки. Хегсет е добавил надпис: "Franklin Targets Narco Terrorists".

"Франклин костенурката" е обичан канадски герой, който е вдъхновявал поколения деца и символизира доброта и състрадание", се казва в публикацията на Kids Can Press. "Настоятелно осъждаме всяко унизително, насилствено или неразрешено използване на името или образа на Франклин, което противоречи на тези ценности."

Хегсет публикува видеото на фона на разследвания за предполагаеми военни престъпления, след като беше обвинен, че е разпоредил втори смъртоносен удар срещу двама оцелели от предишна атака на предполагаема нарколодка в Карибско море през септември.

Издателят на "Франклин костенурката" осъди пост на Хегсет за "насилствен" удар по лодка

Сабрина Карпентър не е единствената артистка, която протестира срещу използването на музиката ѝ от Тръмп и екипа му. Американският певец и китарист Кени Логинс поиска премахването на видео, в което е използвана песента му Danger Zone от филма Top Gun.

Екипът на Селин Дион с предупреждение към Доналд Тръмп

През 2024 г. Селин Дион осъди използването на песента ѝ My Heart Will Go On, а Бионсе реагира по подобен начин за песента си Freedom.

Бионсе заплаши Доналд Тръмп

В същото време Тръмп има поддръжници сред музиканти, като Виктор Уилис, единственият член на Village People, който открито подкрепя използването на песента YMCA на предизборни митинги, въпреки че други членове на групата са искали администрацията да не използва песента, свързвана с движението на ЛГБТ.