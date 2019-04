С ветът беше забравил за гражданската война в Либия. През последната година сраженията между две враждуващи правителства – в столицата Триполи и в Бенгази – бяха сведени до минимум и съперничеството се изразяваше най-вече в политически изявления. Няколко мирни конференции търсеха начини избухналото след падането на Муамар Кадафи разделение да бъде премахнато в името на националния компромис. На 15-16 април с помощта на ООН е планиран пореден кръг от преговори, но вероятно те ще са провал заради последните събития. В Либия отново има тежки сблъсъци, след като на 4 април военния лидер Халифа Хафтар, който има лични амбиции да ръководи Либия, обяви война на признатото от ООН правителство в Триполи. Днес никой не знае накъде ще се развие конфликтът.

Какво се случва в момента в Триполи?

През последните три години генерал Халифа Хафтар консолидира контрола си в Източна Либия, а през януари започна офанзива към Южна Либия, където минават важни коридори, свързващи Либия с останалата част на Африка. След януари той премина в подготовка за атака в Западна Либия срещу милициите, които според Хафтар и неговите съюзници, са „екстремисти и терористи“.

След 4 април предградия и градчета около Триполи станаха свидетели на тежки сблъсъци и дори въздушни удари. Над 30 цивилни са загиналите, а над 100 са тежко ранени. ООН предупреждава, че сблъсъците не позволяват на медицинските екипи да се погрижат за ранените. Сблъсъците също така увредиха електроснабдителната система. Заради ескалацията, страните от Г7 призоваха Хафтар да прекрати офанзивата.

Libya's UN-backed government said at least 32 people have been killed and around 50 wounded in fighting with strongman Khalifa Haftar's troops near Tripoli - via @qz https://t.co/obdDGzI1ar pic.twitter.com/iWTU5GyvJz