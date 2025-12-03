Любопитно

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

3 декември 2025, 11:42
Източник: GettyImages

З а Джордж Клуни идеята да се оттегли от екрана не е на дневен ред, пише E News.

Всъщност, той е твърдо решен да не спира да се занимава с актьорство.

„Ако се откажеш от работа губиш мястото си в обществото“, сподели Джордж в интервю за USA Today.

Според 64-годишния актьор, независимо от възрастта му, винаги ще има място за него.

„Винаги ще има роли за „дядо, който дъвче хляб“, а аз съм идеалният човек за тях“, шегува се той и допълва: „Това е хубавото на професията, която съм избрал.“ 

И макар че в шегите му има истина, Джордж, който е баща на 8-годишните близнаци Ела и Александър с  Амал Клуни, също отдава заслуга на баща си Ник Клуни за това, че го е вдъхновил никога да не се отказва от творческите си страсти.

„Баща ми е почти на 92 години и все още пише. Важно е да останеш активен“, обясни той и допълни:

„Искам да кажа, ти си писател. Не мога да си представя да кажеш: „Е, сега, когато съм на 70, може би не трябва да пиша повече.“ Чувствам, че тъй като е креативно, можеш да останеш ангажиран и да правиш това, което искаш.“

Въпреки енергията си, когато става въпрос за работа, той осъзнава сериозността на стареенето.

„Когато навърших 60, разговарях със съпругата си Амал. Казах: „Виж, все още мога да играя баскетбол с момчетата. Играя с 25-годишни. Все още мога да се държа здраво, във форма съм. Но след 25 години ще бъда на 85 години“, размишлява той. „Няма значение колко мюсли барчета изяждаш, това е истинско число.“

И с течение на годините, актьорът от „Билет за рая“ също сподели, че се фокусира върху прекарването на качествено време с любимите си хора, включително Амал и техните близнаци.

„Трябва също да се уверим, че прекарваме време, правейки неща със семейството си, с хората, които обичаме повече. Защото и двамата с Амал сме склонни да се фокусираме върху опитите да постигнем нещата. Станахме много по-добри в прекарването на време с децата си. Вижте, никой не го прави както трябва. Аз не го правя както трябва. Вероятно и вие не го правите както трябва. Но ние правим най-доброто, на което сме способни“, сподели той. 

 

Източник: E News    
