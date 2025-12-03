НС с решение за референдума за еврото

След катастрофата с три жертви: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Н ародните представители няма да разглеждат предложението за провеждане на национален референдума за произвеждане на евро, предложен от президентът Румен Радев, съобщи "Фокус".

"За" гласуваха 82, "против" 131, "въздържа ли се"- 4

От "Възраждане" поискаха прегласуване, след което резултатите бяха сходни- 82 "за", 135 "против" и 3-ма "въздържал се".

"Парламентът за пореден път бе скъсан на изпита по демокрация", каза след гласуването председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Президентското предложение за национален референдум относно въвеждането на еврото през 2026 г. официално бе разпределено за разглеждане в няколко парламентарни комисии. Решението бе на председателя на парламента Рая Назарян и е взето на 28 ноември.

Румен Радев внася предложението си за референдум за еврото

Първа точка в днешната проектопрограма е именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май. Тъй като днес е първа сряда от месеца, парламентарните групи имат право да включват точки задължително в дневния ред – възможност, от която този път се възползва "Възраждане".

Радев инициира референдум за еврото

Въпросът на референдума гласи:

"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута ‘евро’ през 2026 г.?"

От партията на Костадин Костадинов настояват, че подобно решение не може да бъде взето без допитване до народа, а българската икономика според тях не е подготвена за еврозоната.

Киселова: Към момента в НС няма внесено искане за референдум

Разпореждането на Назарян идва в контраст с действията на предшественичката ѝ Наталия Киселова, която върна предложението към президентската институция, обявявайки го за противоконституционно. По-късно Конституционният съд постанови, че председателят на парламента няма правомощие да решава еднолично съдбата на национален референдум.

NOVA припомня, че на 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от държавния глава. Ден по-късно дойде и коментарът на президента:

Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват.

Днес в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че има решение на КС, което задължава парламента да разгледа отново казуса.

Разглеждането на точката обаче се забави с часове и причината е изчакване на представител на институцията на държавния глава, който да съобщи какви са мотивите.

Председателят на НС Рая Назарян обясни, че са направени няколко опита за комуникация с Президентството, но без резултат. "Мотивите са ясни от месец май, но само президентската институция може да ги представи", посочи тя.

"Възраждане" продължава да подкрепя референдума. Според Костадин Костадинов влизането на България в еврозоната е незаконно. "То е нелегитимно, защото беше отхвърлено правото на референдум. В момента има втора подписка в НС. Отнемането на това право е най-голямото основание да продължим, ако ни вкарат насила, да бъдем извадени от рухващата финансова пирамида", смята лидерът на "Възраждане".

Йордан Иванов от ПП-ДБ пък определи отказа да дойде представител на президентството като неуважение към върховния парламентарен орган - НС. "Както от яйцата можеш да си направиш омлет, а обратното е невъзможно, така е и с еврозоната - най-хубавото е, че няма да излезем оттам", смята той.