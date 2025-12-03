След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

Любопитно

3 декември 2025, 11:12
Източник: БГНЕС

М айли Сайръс официално навлиза в своя „сватбена ера“.

33-годишната звезда се е сгодила за музиканта Макс Морандо, потвърждава източник на People.

Новината идва само дни след като Сайръс се появи на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис на 1 декември – събитие, на което вниманието бе привлечено не само от филма, но и от блестящия диамантен пръстен на левия ѝ безименен пръст. Певицата демонстрира впечатляващото бижу, докато позираше на червения килим редом до 27-годишния Морандо.

Според Deux Moi, звездата е била забелязана за първи път да носи пръстена около средата на ноември. Той се е виждал на снимки от вечерята за рождения ѝ ден в края на месеца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франческа Симънс, представител на дизайнерката на бижута Джаки Айше, потвърди пред PEOPLE, че Айше е изработила пръстена „по поръчка“, който е с камък с форма на възглавничка, поставен върху дебела лента от 14-каратово жълто злато.

Трикратната носителка на награда „Грами“ и барабанистът за първи път бяха свързани романтично през декември 2021 г., когато бяха снимани да се сближават зад кулисите по време на празничното шоу на Майли на NBC, „Miley's New Year's Eve Party“, в Маями.

Месеци по-късно, през април 2022 г., те сякаш потвърдиха романтичната си връзка, когато бяха забелязани да се целуват страстно в Уест Холивуд.

В интервю за корица на британския Vogue през юни 2023 г., Сайръс сподели сладката история за това как тя и Морандо са се запознали за първи път.

„Сложиха ни на среща на сляпо“, каза тогава бившата актриса от „Хана Монтана“ .

„Ами, за мен беше сляпо, а за него не беше. Помислих си: „Най-лошото, което може да се случи, е да си тръгна“, поясни тя след това. 

Майли Сайръс показа годежния пръстен: Най-ярките моменти в снимки
8 снимки
Майли Сайръс
Майли Сайръс Макс Морандо
Miley Cyrus
Майли Сайръс

Миналата година Сайръс засегна 6-годишната разлика във възрастта на двойката в интервю за Harper's Bazaar от ноември 2024 г. Тя каза, че разликата във възрастта им е така, защото те „просто не приемат живота твърде сериозно “, въпреки че отбеляза, че Морандо „гледа на живота наистина различно от нея“.

През март 2024 г. източник съобщи на PEOPLE, че двамата са направили голяма крачка във връзката си и живеят заедно.

„Тя е много щастлива с него“, каза тогава източникът, добавяйки: „Майли се е променила много през последните няколко години. Изглежда по-спокойна и хармонична. Всички обичат Макс. Той е страхотен човек. Той е потаен и не обича да е в пресата. Това е добре за нея.“

В разговор през септември с The Cut за поуките от минали връзки - за който тя беше придружена от майка си Тиш и сестра си Ноа - Сайръс сподели как майка й „винаги е искала да остана с грешния мъж, защото е секси“.

С Морандо, тя каза: „В крайна сметка се сдобих с човек, който означава много за мен, отнася се с мен наистина добре и ме уважава. Трябваше да науча това по трудния начин, защото майка ми ме научи на грешния начин, а след това трябваше сама да се науча на правилния.“

„Трябваше да намеря някой, който да се отнася с уважение към мен, а мама никога не сложи това сред трите си задължителни неща. Мама каза: „Трябва да са високи“, продължи тя. 

Сайръс добави: „Моят мъж е адски готин... но той също ме уважава.“

На фона на личните си отношения, Сайръс и Морандо, който в момента свири на барабани в групата Liily, си сътрудничат професионално. Морандо е работил по две песни - "Handstand" и "Violet Chemistry" - от албума на Сайръс от 2023 г.,  Endless Summer Vacation. Морандо е продуцирал и няколко песни в  деветия ѝ албум, Something Beautiful, и е съавтор на заглавната песен.

Източник: People    
