Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

3 декември 2025, 12:59
Ели Голдинг е бременна с второто си дете!
Източник: Getty Images

Е ли Голдинг обяви, че очаква второто си дете по време на модните награди 2025 в Лондон на 1 декември.Това е първото дете на Голдинг и приятеля й Бо Миниар, потвърдил източник пред People

Голдинг беше забелязана в кожено яке над черен кропнат блузон, който показваше кръглото й коремче. 38-годишната певица съчета визията с черни обемни шорти и черни токчета и слънчеви очила. 

Музикантката има 4-годишен син на име Артър от бившия си съпруг Каспър Джоплинг.   

Певицата на "Love Me Like You Do" и Миниар, на 28 години, обявиха официално романа си през септември. Двамата са заедно от юли, когато Миниар сподели снимка на Голдинг в Instagram. 

В публикация от 29 юли в социалната мрежа Миниар включи снимки на себе си и живописни места, както и кадър на Голдинг, лежаща гола в легло. Тя хареса публикацията и коментира с едно червено сърчице. 

Връзката им дойде след като Голдинг и арт търговецът Джоплинг обявиха раздялата си след 4 години брак през февруари 2024 г. 

"Чувствам, че нямам друг избор, освен да ви уведомя, че Каспер и аз се разделихме преди известно време," написа Голдинг в Instagram Stories през 2024 г.

"Оставаме най-добри приятели и успешно отглеждаме сина си с най-добрите ни интереси в предвид. Ние сме ангажирани да защитим личния живот на семейството ни и благодарим предварително на хората, че ще уважат желанията ни - няма да коментираме повече. Благодаря."

Ели рядко публикува снимки на сина си, като винаги избягва да се вижда лицето му, за да защити личния му живот в бъдеще, затова не е и изненадващо, че е избрала да крие бременността си толкова време.

Източник: People    
Източник: People
