Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Повод за саморазправата стана твърдение на лидера на ДПС, че депутатът от ПП-ДБ "му се е навеждал"

3 декември 2025, 10:23
С кандал и физически сблъсък в кулоарите на парламента.

"Да излиза Пеевски!". С тези думи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев почука на вратата на стаята на парламентарната група на "ДПС-Ново начало". Негов представител обаче отвърна, че лидерът ѝ отсъства.

Асен Василев обаче заключи, че щом неговата охрана от НСО е в парламента, значи и той е пристигнал.

Повод за саморазправата стана твърдение на Пеевски, че Мирчев "се е навеждал".

Депутатът от ПП-ДБ призова представителя на "ДПС-Ново начало" да му звънне по телефона. Мирчев се зарече да не си тръгне преди да говори с Пеевски. 

Впоследствие вратата беше затворена, а няколко секунди по-късно Пеевски се появи в кулоарите.

Мирчев опита да го спре, като хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от депутата от ПП-ДБ, който започна да крещи: "Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш". Същевременно Мирчев беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев, предаде NOVA.

Пеевски повтори няколко пъти: "Не на омразата" и затвори вратата на стаята на "ДПС-Ново начало". А Мирчев потърси сметка от охраната от НСО, питайки защо пазят Пеевски.

