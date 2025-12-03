„Домашната прислужница“ с премиера: Суини и Сейфрид в центъра на вниманието

С идни Суини и Аманда Сейфрид се появиха на прожекцията на „Домашната прислужница“ в Ню Йорк във вторник, 2 декември.

Звездите на психологическия трилър, режисиран от Пол Фейг, преминаха по червения килим на Седмо авеню 787, където позираха за снимки със своите колеги и гости.

„Домашната прислужница“ е написана от Робека Соненшайн и е базирана на едноименния роман от 2022 г. на Фрида Макфадън.

Суини играе във филма ролята на Мили Калоуей, домашна прислужница с проблемно минало, която си намира работа в богато семейство. Въпреки че отвън нещата изглеждат перфектни, тя скоро открива, че домакинството крие много мрачни тайни, които започват да се разплитат след пристигането ѝ.

Сейфрид играе Нина Уинчестър, богатата жена, която наема Мили, героинята на Суини, а Брандън Скленар играе съпруга на Сейфрид.

Други членове на актьорския състав са Мишел Мороне (Енцо), Елизабет Пъркинс (Евелин Уинчестър), Индиана Ел (Сесилия Уинчестър), Марк Гросман (Скот Крофорд), Хана Круз (Лекси), Меган Фъргюсън (Джилиан) и Елън Тамаки (Патрис).

Снимки от премиерата може да разгледате в Нашата галерия.