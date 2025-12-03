"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

С лед продължителната среща между Владимир Путин и делегация, изпратена от Доналд Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна. Има два основни фактора, които обясняват защо руският президент не прави отстъпки. Това посочва Айвър Бенет за Sky News .

Американските представители бяха посрещнати като ВИП гости в Москва.

Имаше кортеж от летището, обяд в ресторант с Michelin звезда и дори разходка из Червения площад.

Чувството беше, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са на туристическа обиколка, отколкото на път към мир.

След повече от шест часа те най-сетне започнаха деловата част в Кремъл. До този момент вече беше ясно, че основното, за което са дошли, не им се предлага: съгласието на Русия с последния им мирен план.

Според Владимир Путин всичко е по вина на Европа. Докато гостите му обядваха, той обвиняваше съюзниците на Украйна, че блокират мирния процес с неприемливи изисквания.

Европейците, разбира се, биха казали, че е точно обратното.

Докато към Европа демонстрираше враждебност, Путин демонстрираше гостоприемство, част от стратегията на Русия да дистанцира Америка от НАТО и да я върне на своя страна.

🚨🇷🇺🇺🇦 RUSSIA-U.S. “PEACE TALKS” ON UKRAINE COLLAPSE: PUTIN AIDE SAYS NO BREAKTHROUGH, JUST POSTURING



Backchannel talks between Russia and the U.S. over a possible Ukraine peace deal have ended in total deadlock, with Putin aide Yuri Ushakov confirming there was no progress… pic.twitter.com/irfExE7yKe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 3, 2025

Путин смята, че печели

Русия иска да се върне към 28-точковия план, който отстъпи на нейните искания, и смята, че има право да го направи заради случващото се на бойното поле.

Не е случайност, че в навечерието на визитата на американската делегация Русия обяви, че е овладяла Покровск, ключова стратегическа цел в Донецка област. Това беше съобщение, предназначено да утвърди доминацията на Русия и да подсили исканията ѝ.

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

…и смята, че интересите на САЩ и Русия са сходни

Другата причина, поради която Путин не чувства нужда да прави компромиси, е, че вярва: Москва и Вашингтон искат едно и също - по-близки отношения след края на войната.

Вижда се защо: многократно американците заемат позиция, благоприятна за Москва. Текущите преговори са поредното доказателство за това.

С Киев американците заставят украинците да идват при тях.

За Москва обаче е обратното. Уиткоф поема дългото нощно пътуване и след това чака дълго за среща с Путин.

Всичко това създава впечатление, че по отношение на Русия САЩ предпочитат да умиротворяват, а не да оказват натиск.

Според Кремъл Русия и САЩ са се съгласили да не разкриват подробности от вчерашните разговори в Москва.

Очевидно Володимир Зеленски не изпитва особена надежда.

