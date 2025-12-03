Свят

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

След продължителната среща между Путин и делегация, изпратена от Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна

3 декември 2025, 12:47
"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна
Източник: БГНЕС

С лед продължителната среща между Владимир Путин и делегация, изпратена от Доналд Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна. Има два основни фактора, които обясняват защо руският президент не прави отстъпки. Това посочва Айвър Бенет за Sky News.

Американските представители бяха посрещнати като ВИП гости в Москва.

Имаше кортеж от летището, обяд в ресторант с Michelin звезда и дори разходка из Червения площад.

Чувството беше, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са на туристическа обиколка, отколкото на път към мир.

След повече от шест часа те най-сетне започнаха деловата част в Кремъл. До този момент вече беше ясно, че основното, за което са дошли, не им се предлага: съгласието на Русия с последния им мирен план.

Според Владимир Путин всичко е по вина на Европа. Докато гостите му обядваха, той обвиняваше съюзниците на Украйна, че блокират мирния процес с неприемливи изисквания.

Европейците, разбира се, биха казали, че е точно обратното.

Докато към Европа демонстрираше враждебност, Путин демонстрираше гостоприемство, част от стратегията на Русия да дистанцира Америка от НАТО и да я върне на своя страна.

  • Путин смята, че печели

Русия иска да се върне към 28-точковия план, който отстъпи на нейните искания, и смята, че има право да го направи заради случващото се на бойното поле.

Не е случайност, че в навечерието на визитата на американската делегация Русия обяви, че е овладяла Покровск, ключова стратегическа цел в Донецка област. Това беше съобщение, предназначено да утвърди доминацията на Русия и да подсили исканията ѝ.

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

  • …и смята, че интересите на САЩ и Русия са сходни

Другата причина, поради която Путин не чувства нужда да прави компромиси, е, че вярва: Москва и Вашингтон искат едно и също - по-близки отношения след края на войната.

Вижда се защо: многократно американците заемат позиция, благоприятна за Москва. Текущите преговори са поредното доказателство за това.

С Киев американците заставят украинците да идват при тях.

За Москва обаче е обратното. Уиткоф поема дългото нощно пътуване и след това чака дълго за среща с Путин.

Всичко това създава впечатление, че по отношение на Русия САЩ предпочитат да умиротворяват, а не да оказват натиск.

Според Кремъл Русия и САЩ са се съгласили да не разкриват подробности от вчерашните разговори в Москва.

Очевидно Володимир Зеленски не изпитва особена надежда.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Sky News    
Русия САЩ Мирни преговори Война в Украйна Владимир Путин Доналд Тръмп Американска делегация Без отстъпки Руска стратегия Европа Покровск
Последвайте ни

По темата

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 11 минути

Това е първото дете на Голдинг и приятеля й Бо Миниар

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Свят Преди 19 минути

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 45 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

.

„Домашната прислужница“ с премиера: Суини и Сейфрид в центъра на вниманието

Любопитно Преди 56 минути

Звездите на психологическия трилър, режисиран от Пол Фейг, преминаха по червения килим на Седмо авеню 787

Снимката е илюстративна

Хаос и трафик след кратък проливен дъжд във Варна

България Преди 58 минути

Дъждът предизвика огромни задръствания в целия град. На много места има проблеми с трафика заради наводнени улици, които се превръщат в реки заради непочистени от листа шахти

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 1 час

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 1 час

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

НС с решение за референдума за еврото

НС с решение за референдума за еврото

България Преди 1 час

Първа точка в днешната проектопрограма бе именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 1 час

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 1 час

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Свят Преди 1 час

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Любопитно Преди 1 час

Пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026

<p>&quot;Биодронове&quot;:&nbsp;Русия създаде гълъби за шпионаж</p>

Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове

Свят Преди 1 час

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 1 час

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Открийте Сърница: най-романтичното и уютно кътче край язовир Доспат

Edna.bg

Self-care advent calendar: 25 малки жеста за себе си до края на годината

Edna.bg

Избери Играч на мача Септември - ЦСКА 1948

Gong.bg

Левски отрече за интерес към Шанде

Gong.bg

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

Nova.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg