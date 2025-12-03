"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

С лед продължителната среща между Владимир Путин и делегация, изпратена от Доналд Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна. Има два основни фактора, които обясняват защо руският президент не прави отстъпки. Това посочва Айвър Бенет за Sky News.
Американските представители бяха посрещнати като ВИП гости в Москва.
Имаше кортеж от летището, обяд в ресторант с Michelin звезда и дори разходка из Червения площад.
Чувството беше, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са на туристическа обиколка, отколкото на път към мир.
След повече от шест часа те най-сетне започнаха деловата част в Кремъл. До този момент вече беше ясно, че основното, за което са дошли, не им се предлага: съгласието на Русия с последния им мирен план.
Според Владимир Путин всичко е по вина на Европа. Докато гостите му обядваха, той обвиняваше съюзниците на Украйна, че блокират мирния процес с неприемливи изисквания.
Европейците, разбира се, биха казали, че е точно обратното.
Докато към Европа демонстрираше враждебност, Путин демонстрираше гостоприемство, част от стратегията на Русия да дистанцира Америка от НАТО и да я върне на своя страна.
🚨🇷🇺🇺🇦 RUSSIA-U.S. “PEACE TALKS” ON UKRAINE COLLAPSE: PUTIN AIDE SAYS NO BREAKTHROUGH, JUST POSTURING— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 3, 2025
Backchannel talks between Russia and the U.S. over a possible Ukraine peace deal have ended in total deadlock, with Putin aide Yuri Ushakov confirming there was no progress… pic.twitter.com/irfExE7yKe
- Путин смята, че печели
Русия иска да се върне към 28-точковия план, който отстъпи на нейните искания, и смята, че има право да го направи заради случващото се на бойното поле.
Не е случайност, че в навечерието на визитата на американската делегация Русия обяви, че е овладяла Покровск, ключова стратегическа цел в Донецка област. Това беше съобщение, предназначено да утвърди доминацията на Русия и да подсили исканията ѝ.
Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса
- …и смята, че интересите на САЩ и Русия са сходни
Другата причина, поради която Путин не чувства нужда да прави компромиси, е, че вярва: Москва и Вашингтон искат едно и също - по-близки отношения след края на войната.
Вижда се защо: многократно американците заемат позиция, благоприятна за Москва. Текущите преговори са поредното доказателство за това.
С Киев американците заставят украинците да идват при тях.
За Москва обаче е обратното. Уиткоф поема дългото нощно пътуване и след това чака дълго за среща с Путин.
Всичко това създава впечатление, че по отношение на Русия САЩ предпочитат да умиротворяват, а не да оказват натиск.
Според Кремъл Русия и САЩ са се съгласили да не разкриват подробности от вчерашните разговори в Москва.
Очевидно Володимир Зеленски не изпитва особена надежда.
