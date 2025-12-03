Свят

Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области

3 декември 2025, 11:21
Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове
Източник: Made with Grok AI

Р усия изпробва дистанционно управлявани гълъби шпиони, снабдени с мозъчни импланти, пише Daily Mail.

Държавно свързана московска невротехнологична фирма твърди, че операторите ѝ могат да ръководят полета на цяло ято "летящи шпиони" по желание.

Изследователите са започнали полеви тестове на т.нар. "биодронове" PJN-1 - обикновени гълъби, хирургически снабдени с невронни чипове, които позволяват на техник да контролира полетните им маршрути.

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области.

"Гълъбът "вярва", че иска да лети в указана посока", твърдят източници от компанията Neiry, която има тесни връзки с високотехнологичната индустрия на Кремъл.

Процедурата включва поставяне на електроди в мозъка с милиметрова точност. Птиците носят миниатюрни соларни ранички с вградена електроника, GPS тракери и приемник, който предава сигналите към импланта.

Според Neiry "не е необходимо обучение", всяко животно става "дистанционно управляваемо след операцията", като гълъбите могат да изминават до 500 км на ден или над 1 850 км за седмица.

"В момента решението работи с гълъби, но всяка птица може да се използва като носител", каза Александър Панов, основател на компанията.

"За по-тежки товари планираме да използваме врани, за наблюдение на крайбрежни райони чайки, а за големи морски територии албатроси."

Фирмата твърди, че се стреми към "100-процентова преживяемост", но не е обявила колко птици са загинали по време или след инвазивната процедура.

Технологията за управление на ятото, която според компанията може да се използва за "наблюдение и охрана на чувствителни обекти", може да бъде пренесена и във военни или разузнавателни приложения.

Гълъбите вече са част от градския живот в Русия, а способността им да се сливат с цивилната среда ги прави подходящи за дискретно наблюдение, като шпионските камери могат да бъдат използвани и в бойни зони, например в Украйна.

"Биодронът PJN-1 се различава от обикновена птица само по невроинтерфейсния проводник от главата и малката раничка с електроника", заявява компанията.

"Основната му цел е да предоставя почти всякакъв вид наблюдение, например екологично или индустриално, да участва в спасителни операции и да служи като допълнителен слой сигурност."

Neiry определя "биодроновете" като нов продукт. "Вместо летяща машина учените и инженерите започнаха да използват живи птици с чип в мозъка. Чрез неврочипа операторът контролира птицата, като ѝ подава полетна задача, както при обикновен дрон. Основната разлика от обучено животно е, че не е необходимо обучение, всяко животно става дистанционно управляемо след операцията. Чрез стимулация на конкретни мозъчни области птицата се движи в желаната посока."

Прикачената електроника се захранва от соларни панели на гърба на птицата.

"Рискът биодронът да падне или да се разбие е нисък и равен на естествената вероятност птица да падне от небето. Затова биодроновете могат да се използват безопасно в градове."

Мозъкът на гълъба съдържа електроди, свързани със стимулатор в раничката. "Стимулаторът изпраща импулси, които влияят на мотивацията на птицата да завие наляв или надясно. Позиционирането се извършва чрез GPS и други методи."

Компанията вече е критикувана за експерименти с мозъци на крави с цел увеличаване на добивите на мляко. Neiry е финансирана от програми на Националната технологична инициатива (NTI) и инвестиционни структури, свързани с Руската фондова инвестиционна агенция (RDIF), ръководена от Кирил Дмитриев, доверен съюзник на Путин, който сега участва като преговарящ със САЩ по мирните преговори за Украйна.

Компанията е разположена в Сколково, правителствен технологичен кластер, смятан за руската Силициева долина.

Подобна практика напомня за руската подготовка на бойни делфини, обучавани да патрулират морета, да унищожават подводни диверсанти или да поставят мини, започнала още по времето на СССР.

Източник: Daily Mail    
шпионски гълъби мозъчни импланти биодронове Русия дистанционно управление наблюдение невронни чипове Neiry военни приложения експерименти с животни
Последвайте ни

По темата

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 13 минути

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 19 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 35 минути

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 43 минути

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

Рая Назарян

Рая Назарян задвижи процедурата по референдума за еврото

България Преди 46 минути

Първа точка в днешната проектопрограма е именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 51 минути

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

България Преди 52 минути

Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 1 час

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Свят Преди 1 час

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

Любопитно Преди 1 час

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Любопитно Преди 1 час

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 1 час

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 2 часа

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Self-care advent calendar: 25 малки жеста за себе си до края на годината

Edna.bg

Николета от “Игри на волята”: Харесвам Калин, искам да си останем близки и след предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА откри новия си дом за феновете

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - ЦСКА 1948, съставите

Gong.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg