Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове

Р усия изпробва дистанционно управлявани гълъби шпиони, снабдени с мозъчни импланти, пише Daily Mail .

Държавно свързана московска невротехнологична фирма твърди, че операторите ѝ могат да ръководят полета на цяло ято "летящи шпиони" по желание.

Изследователите са започнали полеви тестове на т.нар. "биодронове" PJN-1 - обикновени гълъби, хирургически снабдени с невронни чипове, които позволяват на техник да контролира полетните им маршрути.

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области.

"Гълъбът "вярва", че иска да лети в указана посока", твърдят източници от компанията Neiry, която има тесни връзки с високотехнологичната индустрия на Кремъл.

Процедурата включва поставяне на електроди в мозъка с милиметрова точност. Птиците носят миниатюрни соларни ранички с вградена електроника, GPS тракери и приемник, който предава сигналите към импланта.

Според Neiry "не е необходимо обучение", всяко животно става "дистанционно управляваемо след операцията", като гълъбите могат да изминават до 500 км на ден или над 1 850 км за седмица.

"В момента решението работи с гълъби, но всяка птица може да се използва като носител", каза Александър Панов, основател на компанията.

"За по-тежки товари планираме да използваме врани, за наблюдение на крайбрежни райони чайки, а за големи морски територии албатроси."

Фирмата твърди, че се стреми към "100-процентова преживяемост", но не е обявила колко птици са загинали по време или след инвазивната процедура.

Технологията за управление на ятото, която според компанията може да се използва за "наблюдение и охрана на чувствителни обекти", може да бъде пренесена и във военни или разузнавателни приложения.

Putin's scientists unveil 'spy pigeons fitted with brain implants and cameras that can be controlled like drones' — Daily Mail pic.twitter.com/DLKflXigVF — Дepлorabлe Russian🔹 (@TeaTramRussia) November 27, 2025

Гълъбите вече са част от градския живот в Русия, а способността им да се сливат с цивилната среда ги прави подходящи за дискретно наблюдение, като шпионските камери могат да бъдат използвани и в бойни зони, например в Украйна.

"Биодронът PJN-1 се различава от обикновена птица само по невроинтерфейсния проводник от главата и малката раничка с електроника", заявява компанията.

"Основната му цел е да предоставя почти всякакъв вид наблюдение, например екологично или индустриално, да участва в спасителни операции и да служи като допълнителен слой сигурност."

Neiry определя "биодроновете" като нов продукт. "Вместо летяща машина учените и инженерите започнаха да използват живи птици с чип в мозъка. Чрез неврочипа операторът контролира птицата, като ѝ подава полетна задача, както при обикновен дрон. Основната разлика от обучено животно е, че не е необходимо обучение, всяко животно става дистанционно управляемо след операцията. Чрез стимулация на конкретни мозъчни области птицата се движи в желаната посока."

Прикачената електроника се захранва от соларни панели на гърба на птицата.

Putin scientists unveil 'spy pigeons fitted with brain implants and cameras that can be controlled like drones' | Daily Mail https://t.co/HmOrx1kBWF — James Hirsen (@thejimjams) November 30, 2025

"Рискът биодронът да падне или да се разбие е нисък и равен на естествената вероятност птица да падне от небето. Затова биодроновете могат да се използват безопасно в градове."

Мозъкът на гълъба съдържа електроди, свързани със стимулатор в раничката. "Стимулаторът изпраща импулси, които влияят на мотивацията на птицата да завие наляв или надясно. Позиционирането се извършва чрез GPS и други методи."

Компанията вече е критикувана за експерименти с мозъци на крави с цел увеличаване на добивите на мляко. Neiry е финансирана от програми на Националната технологична инициатива (NTI) и инвестиционни структури, свързани с Руската фондова инвестиционна агенция (RDIF), ръководена от Кирил Дмитриев, доверен съюзник на Путин, който сега участва като преговарящ със САЩ по мирните преговори за Украйна.

Компанията е разположена в Сколково, правителствен технологичен кластер, смятан за руската Силициева долина.

Подобна практика напомня за руската подготовка на бойни делфини, обучавани да патрулират морета, да унищожават подводни диверсанти или да поставят мини, започнала още по времето на СССР.