Любопитно

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

 

3 декември 2025, 11:29
Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница
Източник: Grabo

Сърница! Обожаваме това кътче, сгушено около единия край на язовир Доспат - гарантираме, че несравнимото спокойствие ще очарова и вас. Районът изобилства от изпълнени в алпийски стил комплекси с вилички, уютни мезонети и ресторанти, предлагащи изумително вкусна родопска кухня. Хотелите са разположени на самия бряг на язовира, а нима има по-приказна гледка от водната шир пред терасата рано сутрин? 

Именно в Сърница ви очаква Lavalliere Hotel & Villas - луксозен комплекс, сгушен на брега на язовир Доспат, където тишината е истинска, природата е недокосната, а времето тече със свой собствен ритъм. Тук планината и водата се срещат, създавайки атмосфера, която едновременно успокоява, презарежда и вдъхновява. Място, което носи усещане за уединение - с всички премиум удобства, разбира се!

Природата е най-големият лукс

Lavalliere се намира точно на брега на един от най-красивите български язовири. Тук сутрините започват с мъгла над водата, следобедите са пълни със сладка тишина, а залезите рисуват феноменални пейзажи. Комплексът е разположен буквално на брега, а нима има по-приказна гледка от водната шир пред терасата? 

Ако търсите идеи за разходка, може да отскочите и до другия край на язовира, където ви очакват град Доспат и стената на язовира. А на тръгване от Сърница задължително наминете за кашкавал, брънза или мурсалски чай - местни вкусове, които си струва да занесете у дома.

Уют и светлина

Източник: Grabo

Хотелската част на Lavalliere е създадена така, че да дава усещане за уединение, стил и топлина. Всяка стая е просторна, светла и обзаведена с модерен вкус, който не нарушава връзката с природата отвън. Някои от помещенията разполагат с джакузи, което прави престоя още по-специален - точният повод за романтичен уикенд!

А ако сме с компания?

Lavalliere разполага и с луксозни самостоятелни вили, идеални за семейства и компании. Те комбинират домашния уют с приказни гледки към язовира. Имате пространство за собствен ритъм, общи вечери, игри и дълги разговори край камината - не е ли това идеалният уикенд?

SPA център, който превръща спокойствието в ритуал

Източник: Grabo

В Lavalliere няма да срещнете просто природа и лукс - SPA зоната е същински оазис на релакса! Очакват ви сауна, парна баня, джакузи и куп възможности за масажи и процедури. Защото спокойствието е заложено като основна част от интериора.

Язовир Доспат е едно от най-красивите и съхранени кътчета в Родопите. Обграден от гъсти гори и предлагащ невероятни панорами, той е точното място за пътешествениците, които обичат дивата природа, спокойствието и възможността да се откъснат от ежедневието. Тук може да се насладите на риболов, разходки с лодка или просто да се любувате на красотата на природата. А за уютния ви престой ще се погрижи Lavalliere Hotel & Villas - мястото, което събира живописната красота на Сърница, топлата прегръдка на планината и уюта на съвременните удобства!

Последвайте ни
Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 13 минути

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 19 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 35 минути

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 43 минути

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

Рая Назарян

Рая Назарян задвижи процедурата по референдума за еврото

България Преди 46 минути

Първа точка в днешната проектопрограма е именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 51 минути

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Свят Преди 1 час

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

<p>&quot;Биодронове&quot;:&nbsp;Русия създаде гълъби за шпионаж</p>

Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове

Свят Преди 1 час

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 1 час

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

Любопитно Преди 1 час

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Любопитно Преди 1 час

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 1 час

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 2 часа

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Self-care advent calendar: 25 малки жеста за себе си до края на годината

Edna.bg

Николета от “Игри на волята”: Харесвам Калин, искам да си останем близки и след предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА откри новия си дом за феновете

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - ЦСКА 1948, съставите

Gong.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg