П рез последните години, Франция стъпва силно в Субсахарска Африка. Френската армия, заедно с други европейски сили, извършва атаки срещу бунтовници и радикали в Мали. В Алжир и Буркина Фасо френските специални части извършват тайни операции, докато в Либия френски дипломати предоставят помощ на военни командири със съмнително минало. Все по-очевидно е, че френският президент Емануел Макрон има за главна цел слагането на Северна и Западна Африка в обсега на френската политика, а Либия заема централно място в тази стратегия.

Новините от началото на април за настъплението на генерал Халифа Хафтар към либийската столица Триполи постави във фокус френската външна политика и желанието на Емануел Макрон да върне Париж на международната сцена. От 2015 насам, Франция засили присъствието си в Либия. Там френските стратези избраха да подкрепят военния лидер и бивш приятел на Муамар Кадафи, Халифа Хафтар, вярвайки, че само подобна силна личност би установила ред в раздираната от гражданска война и богата на петрол страна.

С тази си политика, Франция удря директно интересите на своя европейски съсед и конкурент за влияние – Италия. Рим е бившата колониална сила в Либия и основен потребител на либийския петрол, като през последните години италианците изпитаха върху себе си засиления поток от бежанци, бягащи заради конфликтите в Субсахарска Африка.

#UK, #Germany, and #Italy are forming a common position following the latest #Libya offensive. This should form the core of #Europeans exerting greater collective influence over events there, writes @Tmegrisi. Waiting for #France: https://t.co/M64xRK2GnE @ECFRMena pic.twitter.com/LVzJg2W9ZM