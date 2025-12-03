Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

„Много пиян“ енот направи пиянски погром в магазин за алкохол във Вирджиния, след което припадна по очи в тоалетната, съобщиха местните власти, цитирани от New York Post.

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони, съобщиха от Службата за защита и приютяване на животни в окръг Хановер.

„Те са много забавни създания“, казва Саманта Мартин, служителката от контрол на животните, която открила миещата мечка, пред Асошиейтед прес.„Паднал през една от плочите на тавана и устроил пълномащабна лудория, пиейки всичко, до което се добере“, разказва тя.

Снимки от приюта показват, че подпийналото животинче се е почерпило с уиски и скоч, включително „Джеймисън“. Властите казаха, че са върнали окаяното животинче в приюта, за да „изтрезнее преди разпит“, а след това са го пуснали обратно в природата.

This raccoon got drunk in a Virginia liquor store and passes out in the bathroom 😭



[📸: Hanover County animal protection and shelter/FB ] pic.twitter.com/YMI9tUXX3N — Complex (@Complex) December 2, 2025

„След няколко часа сън и никакви признаци на нараняване (освен може би махмурлук и равносметка за лоши житейски решения), той беше пуснат обратно в природата – надяваме се, че е научил, че алкохолът не е решението“, казаха служителите в закачливия си пост в социалните мрежи.

„Големи поздравления за офицер Мартин, която се справи с този хаотичен случай с професионализъм и чувство за хумор. Просто още един ден от живота в Hanover Animal Protection“, добавят те.