„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

3 декември 2025, 12:09
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс написа за важността на „малките прояви на грижа“ в периоди, „когато животът понякога може да се усеща фрагментиран или несигурен“, преди петата ѝ ежегодна коледна служба с коледни песни.

В писмото, което ще бъде раздадено на присъстващите в Уестминстърското абатство в петък вечерта и на службите в други части на страната, тя обяснява темата на тазгодишната служба и значението на любовта.

Кейт пише: „В периоди, когато животът понякога изглежда фрагментиран или несигурен, коледният сезон ни приканва да си спомним силата на това да се протегнем към другите с щедрост на сърцето, разбиране и надежда.“

Подчертавайки колко малки, но значими могат да бъдат тези прояви на добрина, тя добавя: „Същността на Коледа е любовта, която се проявява по най-простия, най-човешки начин. Не чрез сантиментални или грандиозни жестове, а чрез тихи и нежни действия.

„Момент на слушане, дума на утеха, приятелски разговор, протегната ръка, присъствие. Тези прости прояви на грижа може да изглеждат малки, но те допринасят за красивата тъкан на живота, към която всички принадлежим.“

За тазгодишната служба „Заедно на Коледа“ в Уестминстърското абатство ще присъства принц Уилям, заедно с други членове на кралското семейство, сред 1 600 гости. В програмата ще участват изпълнители като Хана Уодингъм, Дан Смит от Bastille, Гриф, Кейти Мелуа и фолк групата от Корнуол, Fisherman’s Friends. Сред говорителите ще бъдат актьорите Кейт Уинслет, Чиветел Еджиофор, Джо Лок и комикът Бабатунде Алеше.

В Лондон и в още 15 града и населени места във Великобритания службите ще се проведат с гости, поканени заради извънредни усилия в подкрепа на своите общности.

В писмото си принцесата отдава признание на тяхната безкористна работа и напомня, че Коледа е време да се осъзнае колко силно влияние имат техните действия: „Дори сред бързането и познатите традиции има по-тиха страна на сезона, която ни напомня нещо лесно забравимо – че това, което правим, има значение. Нашите думи, нашите избори и начинът, по който се грижим един за друг, се разпространяват и докосват животи, които може никога да не видим“.

Принцеса на Уелс Коледна служба Уестминстърско абатство Малки прояви на грижа Любов Кралско семейство Заедно на Коледа Общност Надежда Писмо
