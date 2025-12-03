Хаос и трафик след кратък проливен дъжд във Варна

К ратък проливен дъжд над Варна предизвика хаос на улиците на града.

Над морската столица тази сутрин са паднали 20 л/кв.м, съобщи "Фокус".

Хора от различни точки публикуваха снимки, за да покажат ситуацията в града. Най-тежко отново бе положението в ниските части на Варна - бул. "Владислав Варненчик" и районът на Зеленчукова борса.

Варненци потвърждават, че поради силния трафик и обилния дъжд, на много места в града за кратко са се образували тапи.

Дъждът предизвика огромни задръствания в целия град. На много места има проблеми с трафика заради наводнени улици, които се превръщат в реки заради непочистени от листа шахти, съобщава БНР.

Днес ще има променлива облачност, сутринта до значителна по Северното Черноморие и в крайните североизточни райони, където ще превалява дъжд. По поречието на Дунав видимостта ще е намалена до мъгла. Следобед облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максимални температури между 9° и 14°, за Варна около 14°.

Вълнение на морето 2 бала. Температура на морската вода между 13° и 15°.