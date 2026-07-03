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Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

След най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица от началото на годината, при която загинаха 27 души, нови въздушни удари причиниха жертви и ранени в няколко украински региона

3 юли 2026, 08:11
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Н ови руски въздушни атаки срещу Украйна през нощта доведоха до смъртта на двама души в Сумска област и раниха най-малко осем души в различни части на страната, съобщиха украинските власти. Ударите идват ден след мащабното нападение срещу Киев, при което загинаха 27 души и бяха ранени 91.

В украинската столица днес е обявен ден на траур. Според градските власти това е най-смъртоносната атака срещу Киев от началото на 2026 г., като са засегнати около 130 сгради.

Информацията за бойните действия и последиците от тях не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва Ройтерс.

  • Нови жертви след нощните руски атаки

През изминалата нощ двама души са загинали в граничната Сумска област, след като руски дронове са ударили жилищна къща. Още един човек е ранен, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров в приложението Telegram.

В Кривой Рог - родния град на украинския президент Володимир Зеленски - руска ракета е поразила гъсто населен жилищен район. По данни на ръководителя на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул при атаката са ранени седем души.

  • Източна Украйна остава под постоянен обстрел

През вчерашния ден руски удари взеха още жертви в няколко региона на източна Украйна.

В Днепропетровска област един човек е загинал при серия атаки срещу района на град Никопол, който редовно е под обстрел заради разположението си на брега на река Днепър срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. По данни на областния управител Олександър Ханжа още трима души са ранени.

В същата област седемгодишно дете е загинало при атака край град Синелникове, а две други деца са получили наранявания.

В Донецка област, където продължават едни от най-интензивните сражения по приблизително 1250-километровата фронтова линия, руски сили са нанесли удар със седем авиационни бомби по град Александровка. Според областния управител Вадим Филашкин при нападението е загинал един човек, а двама са ранени.

  • Има жертви и в контролираните от Русия територии

Назначеният от Москва ръководител на окупираната част от Донецка област съобщи, че един човек е загинал югозападно от град Донецк.

В съседната Луганска област, която Русия контролира изцяло, местните власти заявиха, че украинска атака с дронове срещу микробус е ранила девет души.

Ройтерс подчертава, че тези твърдения на руските и украинските власти не могат да бъдат независимо проверени.

Киев почита жертвите на най-тежката атака тази година

Междувременно ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че броят на загиналите при мащабната руска атака срещу столицата вече е достигнал 27 души, а ранените са 91. По негови данни около 130 сгради са били засегнати.

Според Ройтерс това е най-смъртоносното нападение срещу Киев от началото на 2026 година. В памет на жертвите кметът Виталий Кличко обяви ден на траур в украинската столица.

Руските въздушни удари срещу украински градове продължават на фона на активните бойни действия по фронтовата линия и засилените атаки с ракети и дронове. Украинските власти продължават да оценяват щетите и броя на пострадалите, докато информацията за част от инцидентите в районите на бойните действия остава невъзможна за независимо потвърждение. Международните агенции продължават да следят развитието на ситуацията.

Източник: БТА    
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