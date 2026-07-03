Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

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Н ови руски въздушни атаки срещу Украйна през нощта доведоха до смъртта на двама души в Сумска област и раниха най-малко осем души в различни части на страната, съобщиха украинските власти. Ударите идват ден след мащабното нападение срещу Киев, при което загинаха 27 души и бяха ранени 91.

В украинската столица днес е обявен ден на траур. Според градските власти това е най-смъртоносната атака срещу Киев от началото на 2026 г., като са засегнати около 130 сгради.

Информацията за бойните действия и последиците от тях не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва Ройтерс.

Нови жертви след нощните руски атаки

През изминалата нощ двама души са загинали в граничната Сумска област, след като руски дронове са ударили жилищна къща. Още един човек е ранен, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров в приложението Telegram.

В Кривой Рог - родния град на украинския президент Володимир Зеленски - руска ракета е поразила гъсто населен жилищен район. По данни на ръководителя на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул при атаката са ранени седем души.

Russia hammered Kyiv in an 11-hour drone and missile attack overnight into Thursday morning, killing at least 21 civilians in the city and injuring scores more in what Moscow said was retaliation for Ukrainian strikes on Russian oil facilities.https://t.co/HmgCugFLiL — Manila Bulletin News (@manilabulletin) July 3, 2026

Източна Украйна остава под постоянен обстрел

През вчерашния ден руски удари взеха още жертви в няколко региона на източна Украйна.

В Днепропетровска област един човек е загинал при серия атаки срещу района на град Никопол, който редовно е под обстрел заради разположението си на брега на река Днепър срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. По данни на областния управител Олександър Ханжа още трима души са ранени.

В същата област седемгодишно дете е загинало при атака край град Синелникове, а две други деца са получили наранявания.

В Донецка област, където продължават едни от най-интензивните сражения по приблизително 1250-километровата фронтова линия, руски сили са нанесли удар със седем авиационни бомби по град Александровка. Според областния управител Вадим Филашкин при нападението е загинал един човек, а двама са ранени.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko announces a day of mourning in Kyiv for July 3. He says that damage was recorded across the entire city of about 3 million people, with some buildings heavily damaged. https://t.co/fZwsV1Fdti — Rappler (@rapplerdotcom) July 2, 2026

Има жертви и в контролираните от Русия територии

Назначеният от Москва ръководител на окупираната част от Донецка област съобщи, че един човек е загинал югозападно от град Донецк.

В съседната Луганска област, която Русия контролира изцяло, местните власти заявиха, че украинска атака с дронове срещу микробус е ранила девет души.

Ройтерс подчертава, че тези твърдения на руските и украинските власти не могат да бъдат независимо проверени.

Киев почита жертвите на най-тежката атака тази година

Междувременно ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че броят на загиналите при мащабната руска атака срещу столицата вече е достигнал 27 души, а ранените са 91. По негови данни около 130 сгради са били засегнати.

Според Ройтерс това е най-смъртоносното нападение срещу Киев от началото на 2026 година. В памет на жертвите кметът Виталий Кличко обяви ден на траур в украинската столица.

Руските въздушни удари срещу украински градове продължават на фона на активните бойни действия по фронтовата линия и засилените атаки с ракети и дронове. Украинските власти продължават да оценяват щетите и броя на пострадалите, докато информацията за част от инцидентите в районите на бойните действия остава невъзможна за независимо потвърждение. Международните агенции продължават да следят развитието на ситуацията.