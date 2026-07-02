Свят

Путин е получил доклад за удара по Киев

След атаката с дронове и ракети жертвите в украинската столица достигнаха 17 души.

2 юли 2026, 13:41
Путин е получил доклад за удара по Киев
Източник: БТА

П резидентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи Кремъл и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украйна, за да постигне целите си, предаде Ройтерс.

Броят на загиналите след руската атака с дронове и ракети срещу Киев снощи нарасна на 17, а ранените са 90, съобщиха украинските служби за спешна помощ, цитирани от Укринформ.

Путин заплаши Европа

Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва, добави пред медиите говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той изрази увереност, че ескалацията от страна на Европа спрямо Русия се засилва.

"Това е умишлено преценена атака"

"Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.

Това принуждава Москва да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъде гарантирани", подчерта Песков.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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