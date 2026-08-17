Дронове, изстреляни от Иран, атакуваха офиса на премиера на Иракски Кюрдистан

Два ирански дрона с експлозиви са атакували частния офис на премиера на Иракски Кюрдистан и дома на ръководителя на местното разузнаване. Няма жертви и ранени, съобщиха кюрдските власти.

Паралелно с това Джаред Къшнър е провел разговори с представители на „Хамас“ в Кайро за напредък по мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Очаква се той да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Планът на Тръмп среща разногласия - американският президент твърди, че е постигната договореност за пълно разоръжаване на „Хамас“ и другите въоръжени групировки, но Нетаняху публично оспорва, че предложението гарантира това.

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Два дрона, изстреляни от територията на Иран, са атакували през нощта частния офис на премиера на автономния регион Иракски Кюрдистан и дома на ръководителя на местната разузнавателна служба, съобщиха властите, цитирани от АФП.

„Два дрона тип „Хадид-110“, натоварени с експлозиви, бяха изстреляни от другата страна на иранската граница към частния офис на премиера на Кюрдистан и резиденцията на директора на агенция „Парастин“. За щастие няма жертви или ранени“, се посочва в изявление на регионалната Дирекция за борба с тероризма.

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Припомняме, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне днес със специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ден след като Къшнър разговаря с представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Кайро, предаде Ройтерс.

Срещата на Къшнър с представители на "Хамас" имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа.

Дипломатически източник заяви, че лидерът на "Хамас" Халил ал Хая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Къшнър и с пратеника на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов.

Това беше втората среща на Къшнър, за която се знае, с представители на "Хамас".

Предишната среща беше през октомври миналата година и имаше за цел постигане на сделка за примирие в Газа и освобождаване на останалите в Газа заложници, които бяха отвлечени при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 година. В миналогодишната среща участваше и другият специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.

Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Беннямин Нетаняху обаче публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на "Хамас".