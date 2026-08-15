Жертви и вълни цунами след силен трус от 7,7 в Индонезия

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Най-малко 38 са вече жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което тази сутрин разлюля Източна Индонезия, съобщи пред журналисти началникът на Националната агенция за управление на бедствия генерал- лейтенант Сухарянто, цитиран от Ройтерс.

Геоложкият институт на САЩ съобщи, че епицентърът е бил в района на източния остров Флорес на дълбочина от 10 километра. Най-силните от последвалите вторични трусове са били магнитуд 6,1 и 5,9.

В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1,5 милиона души, отбелязва ДПА.

Индонезийските власти издадоха предупреждение за цунами, което по-късно бе отменено.

Флорес е част от провинция Източни Малки Зондски острови. Западната част на острова е популярно място за гмуркане, шнорхелинг. Районът е известен и с националния парк „Комодо“, който е обитаван от комодски варани.

Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в т.нар. „Огнен пръстен“ - един от най-активните сеизмични региони в света.