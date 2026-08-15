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Кошмар на Халкидики: Земетресение разтърси Сивири след огнения ад, евакуираха и българи

Трус от 3,8 по Рихтер бе регистриран в Сивири броени часове след като голям пожар изпепели коли и застраши хотели. Стотици туристи, сред които и много българи, бяха евакуирани с лодки и автобуси, но ситуацията вече се нормализира

15 август 2026, 19:18
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Огнен ад и евакуация в Халкидики, ранени пожарникари

Огнен ад и евакуация в Халкидики, ранени пожарникари

З еметресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Сивири на полуостров Халкидики. Трусът идва само часове след големия пожар, който наложи евакуацията на множество туристи, сред които и българи, след като пламъците достигнаха опасно близо до хотелите в курорта, съобщи NOVA.

Земетресението не е било усетено от повечето хора. След преживяното през последните дни вниманието на местните жители и туристите остава насочено основно към последствията от огнената стихия.

Ситуацията постепенно се нормализира. По информация на местните власти пътят между Касандра и Сивири трябва да бъде отворен следобед, което на практика ще сложи край на евакуацията. Част от туристите обаче са се върнали в хотелите си още по-рано.

Пътят от Сивири към съседния курорт Фурка остава затворен. По трасето се премахват обгорели и опасни дървета, които могат да паднат върху пътното платно.

В района вече не се виждат открити пламъци и гъст дим, но противопожарните екипи остават на терен. Хеликоптери и самолети продължават да обливат с вода засегнатите площи заради опасността силният вятър отново да разпали отделни огнища.

Пожарът остави сериозни материални щети, като са изпепелени и множество автомобили. От тази сутрин е въведена и забрана за движение в редица горски райони на Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирос.

Част от посетителите на Сивири вече са обратно в местата, където са били настанени. Те разказват за драматичните часове, в които огънят бързо се е приближил до курорта. „Беше страшно. Огънят обхвана гората и изглеждаше, че влиза в селището. Пожарникарите дойдоха и ни евакуираха в Касандра. Някои от нас бяха настанени в училище, където ни осигуриха вода и храна. Вчера се върнахме тук, а пожарът вече е изчезнал“, разказа турист пред NOVA.

Хората са убедени, че пожарът ще остави петно за години напред върху местната общност. Но и че за туризма щетите ще са краткотрайни и посетителите няма да се отдръпнат, въпреки преживения ужас.

Друга жена описва как внезапната промяна на вятъра е превърнала ситуацията в хаос. „Изведнъж всичко се обърна и се наложи евакуация. Хора тичаха, други се опитваха да напуснат с автомобилите си, по улиците имаше кучета. Аз сложих в колата птиците си и трите си кучета. Беше катастрофално“, разказа тя.

Жена, отседнала в хотел в Сивири, е била евакуирана директно от плажа с малка лодка. Тя и други туристи са били откарани до Солун, където са прекарали нощта. Голяма част от българите, които са били в засегнатата зона, са предпочели да се преместят в съседни курорти.

Българка, станала свидетел на началото на пожара, разказа, че стихията се е разраснала изключително бързо. „Бях на плажа, когато се появи много черен дим. Може би за половин час пожарът обхвана цялата гора. Хеликоптерите и самолетите много бързо започнаха да гасят, а на място пристигнаха много пожарни автомобили“, разказа тя.

Въпреки преживяното местните жители очакват туристическият живот постепенно да се възстанови. Според тях следите от пожара ще останат видими години наред, но последиците за туризма вероятно ще бъдат по-краткотрайни.

Източник: NOVA    
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