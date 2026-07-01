Свят

Зеленски: Украйна удари руска рафинерия в Уфа за втори път

Украинският президент заяви, че атаките са част от „санкции“ с голям обсег срещу стратегически цели

1 юли 2026, 10:26
Зеленски: Украйна удари руска рафинерия в Уфа за втори път
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е бил нанесен втори удар по руската петролна рафинерия в град Уфа, предаде Укринформ.

„За втори път нашите санкции в отговор на удължаването на войната от страна на Русия достигнаха до петролната рафинерия в Уфа, която е един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. Разстоянието е повече от 1300 километра от фронтовата линия“, написа Зеленски в Телеграм.

Той също така заяви, че украински оръжия са поразили стратегически обект в руската Пензенска област, който разработва и произвежда части за ракетни системи, използвани от руските сили за атаки срещу украински градове и селища.

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„Разстоянието до целта е около 600 километра от фронтовата линия“, каза той.

Според Зеленски Украйна прилага плана си за ежедневни „санкции“ с голям обсег и той нарече това справедлив отговор на действията на Русия срещу Украйна.

„Необходим е мир и точно това руското ръководство трябва да осъзнае. Русия трябва да прекрати тази война. И руското ръководство има всяка възможност да направи това. Благодаря на всички украински воини, които гарантират нашата точност с голям обсег“, заяви той.

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Междувременно руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 179 украински дрона над руски региони и над акваториите на Черно и Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 21:00 часа московско време на 30 юни тази година до 08:00 часа московско време на 1 юли тази година средствата за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 179 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Калужка, Курска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Саратовска, Тверска и Уляновска област, както и над Краснодарския и Ставрополския край, над Московския регион и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Източник: БТА    
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