Капитан на лодка събуди полярна мечка, глобиха го с $5000

К апитан на лодка край Норвегия беше глобен с над 5000 долара за това, че е използвал корабна сирена за мъгла, за да събуди спяща полярна мечка, съобщиха официални лица в четвъртък.

Плавателният съд е плавал край бреговете на архипелага Свалбард, на около 998 километра от Северния полюс, по-рано този месец, когато капитанът е обезпокоил животното и го е накарал да се премести, според CBS News.

„Хората на борда са забелязали полярна мечка, която спяла на сушата. Човек на борда е използвал сирената за мъгла на кораба, с което е събудил животното, а то се е преместило на друго място“, се казва в изявление на Ларс Фаусе, губернатор на територията, пише The New York Post.

Губернаторската служба нареди на извършителя да плати солената глоба от общо $5255, което той се е съгласил да направи.

Според местните правила „е забранено ненужното обезпокояване, привличане или преследване на полярна мечка“, която е обявена за защитен вид в Свалбард през 1972 г.

Топенето на ледовете застрашава местообитанията на полярните мечки през последните години, но през януари учените съобщиха, че мечките в района процъфтяват и дори наддават на тегло.