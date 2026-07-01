След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна

П ожарът в рафинерия в Южна Русия, предизвикан от украински дрон, беше окончателно потушен след три дни, съобщиха службите за спешна помощ в Славянск на Кубан, цитирани от ДПА.

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

От районните аварийни служби в Краснодарския край заявиха, че пожарът в рафинерията "Славянск Еко" е напълно потушен.

Нападението от украинските сили е било извършено в ранните часове на неделя. На снимки в социалните мрежи снимки и видеа се вижда мащабен пожар в съоръжението, а губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев потвърди нанесените щети.

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Рафинерията в Славянск на Кубан е една от целите от руския петролен сектор, атакувани от Украйна през последните месеци с цел да бъдат нарушени доставките на гориво за руската армия и да се отслаби финансирането на войната.

В резултат на тези удари производството на горива в Русия е намаляло значително, а на бензиностанциите, които все още продават бензин, ежедневно се образуват дълги опашки от автомобили.

Украинските атаки ескалираха от началото на тази година. През февруари значими щети бяха нанесени на рафинерия във Волгоградска област. Тогава губернаторът Андрей Бочаров обяви, че пожарът е възникнал след падане на свален дрон. Скоро след това последваха атаки и срещу други стратегически съоръжения, включително срещу рафинерията на "Роснефт" в черноморския град Туапсе. Местните власти съобщиха за пожар, който наложи временно спиране на дейността на предприятието – ключово за износа на горива от Русия.

С разрастването на кампанията украинските сили демонстрираха способност да поразяват цели в по-отдалечени руски региони и дори успешно атакуваха силно защитения периметър около Москва.

В отговор руското Министерство на отбраната редовно публикува доклади за броя на прехванатите и унищожени дронове, но не коментира нанесените щети, докато регионалните власти са оставени да се справят с последствията.