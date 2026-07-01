Свят

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна

В резултат на тези удари производството на горива в Русия е намаляло значително

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 19:07
След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна
Източник: AP/БТА

П ожарът в рафинерия в Южна Русия, предизвикан от украински дрон, беше окончателно потушен след три дни, съобщиха службите за спешна помощ в Славянск на Кубан, цитирани от ДПА. 

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

От районните аварийни служби в Краснодарския край заявиха, че пожарът в рафинерията "Славянск Еко" е напълно потушен.

Нападението от украинските сили е било извършено в ранните часове на неделя. На снимки в социалните мрежи снимки и видеа се вижда мащабен пожар в съоръжението, а губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев потвърди нанесените щети.

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Рафинерията в Славянск на Кубан е една от целите от руския петролен сектор, атакувани от Украйна през последните месеци с цел да бъдат нарушени доставките на гориво за руската армия и да се отслаби финансирането на войната.

В резултат на тези удари производството на горива в Русия е намаляло значително, а на бензиностанциите, които все още продават бензин, ежедневно се образуват дълги опашки от автомобили.

Украинските атаки ескалираха от началото на тази година. През февруари значими щети бяха нанесени на рафинерия във Волгоградска област. Тогава губернаторът Андрей Бочаров обяви, че пожарът е възникнал след падане на свален дрон. Скоро след това последваха атаки и срещу други стратегически съоръжения, включително срещу рафинерията на "Роснефт" в черноморския град Туапсе. Местните власти съобщиха за пожар, който наложи временно спиране на дейността на предприятието – ключово за износа на горива от Русия.

С разрастването на кампанията украинските сили демонстрираха способност да поразяват цели в по-отдалечени руски региони и дори успешно атакуваха силно защитения периметър около Москва.

В отговор руското Министерство на отбраната редовно публикува доклади за броя на прехванатите и унищожени дронове, но не коментира нанесените щети, докато регионалните власти са оставени да се справят с последствията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Иванова    
Пожар в рафинерия Украински дрон Южна Русия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Страшна буря с градушка и порой в София

Страшна буря с градушка и порой в София

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

carmarket.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 1 ден
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 23 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 1 ден
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

България Преди 2 часа

От „Възраждане“ искат прекратяване на споразумението с Украйна

Голям пожар избухна близо до София

Голям пожар избухна близо до София

България Преди 2 часа

Горят халета за преработка на пластмаса

Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

Свят Преди 4 часа

САЩ и Иран проведоха технически преговори в катарската столица Доха

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Свят Преди 4 часа

79-годишният актьор Дани Глоувър разкри в емоционално интервю, че страда от болестта на Алцхаймер. Звездата от „Смъртоносно оръжие“ сподели, че е научил диагнозата скоро след почетния си „Оскар“ и благодари на семейството си, което е неотлъчно до него

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

България Преди 4 часа

В деня, в който КФН е взела решение за отнемането на лиценза, е постъпило уведомление, че има сключен договор за продажба на дружеството

Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

Парите ни Преди 4 часа

Около 6% от парите все още са в икономиката

<p>Мелания Тръмп направи изненадващо публично изявление</p>

Мелания Тръмп подкрепи закон, ограничаващ транссексуалните атлетки

Свят Преди 5 часа

Първата дама Мелания Тръмп наруши мълчанието си с изненадваща позиция в социалните мрежи, подкрепяйки решението на Върховния съд на САЩ. Тя похвали магистратите за ограничаването на транссексуални жени в женските спортни състезания

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

България Преди 5 часа

Един от пострадалите е починал в болница "Бургасмед"

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 5 часа

Над 70 училища участваха в първото Националното състезание по киберсигурност

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Любопитно Преди 5 часа

Ръководителят на космическата агенция Джаред Айзъкман обеща да изстреля топка от Световното в Космоса при триумф на американците. Проектът предвижда ценният товар да бъде транспортиран до бъдещата лунна база заедно с научни роботи

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Свят Преди 5 часа

Първоначалните съобщения сочеха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, майка на останалите му четири деца. Сега обаче стана ясно, че по време на експлозията в понеделник вечерта той всъщност е бил с дългогодишната си любовница Насобина, която живее в Лондон

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 5 часа

Измамните съобщения обещават превод на пари и приканват потребителите да потвърдят данните си

<p>Демерджиев: ГЕРБ трябва да се притесняват&nbsp;от практиките, на които стана символ</p>

Иван Демерджиев: ГЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ

България Преди 5 часа

ГЕРБ няма как да ме съдят, коментира Демерджиев и допълни, че стои зад думите си

Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната

Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната

Свят Преди 5 часа

Докато Кремъл прибира милиарди от рекордните печалби на най-голямата руска банка, нейният изпълнителен директор открито предупреди, че бизнесът и хората в Русия искат само едно – бърз мир

Пътуването от 135 до 50 килограма: Историята на Мария Джуркова, която свали 85 кг и преобрази живота си

Пътуването от 135 до 50 килограма: Историята на Мария Джуркова, която свали 85 кг и преобрази живота си

Любопитно Преди 5 часа

Министърът на отбраната с коментар за сигнала за отвличане на самолета за Тел Авив

Министърът на отбраната с коментар за сигнала за отвличане на самолета за Тел Авив

България Преди 5 часа

След сигнала за незаконна намеса български изтребител е проверил машината, която по-късно кацна аварийно в Бургас.

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Пътуването от 135 до 50 килограма: Една история за воля, промяна и вътрешен баланс

Edna.bg

Днес принцеса Даяна щеше да навърши 65! Светът още не е спрял да я обича

Edna.bg

Черно море и Локомотив ГО не намериха път към гола

Gong.bg

Огромен спор на Мондиал 2026: Дузпа ли е това?

Gong.bg

Силна буря връхлетя София: Паднали дървета, градушка, наводнения и квартали без ток (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Горят халета за преработка на пластмаса в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg