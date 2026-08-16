Свят

Пепелта от Помпей разкрива на какво е ухаел обреченият град преди 2000 години

16 август 2026, 11:42
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З а всички изпитания и разочарования на модерния живот има поне една светла и удовлетворяваща награда. Никога преди в човешката история не сме имали възможността да надникнем толкова далеч във Вселената или толкова надълбоко в клетките, благодарение на труда на хиляди учени.

(Във видеото: Археолози възстановиха външния вид на жертва на изригването на Везувий)

Можем дори да надникнем в собственото си колективно минало и да разкрием как е ухаел светът за древните ни предци.

Използвайки това, което антрополозите наричат „сетивна археология“, изследователите могат да възстановят древните „ароматни пейзажи“.

Показен пример: вече знаем, че интериорът на домовете на заможните хора в Помпей е ухаел на дървесина и земя, с лек загатнат оттенък на цитрус.

Екип от европейски изследователи установи този конкретен детайл чрез анализ на 2000-годишни древни кадилници.

Изследователите се фокусираха върху две теракотени кадилници, изкопани преди десетилетия от Помпей и близкия град Боскореале.

Едната е намерена в сграда, която е била в процес на преустройство в странноприемница, когато вулканът Везувий изригва през 79 г. сл. Хр.; другата е открита все още поставена в домашно светилище в селска вила, заедно с други ритуални предмети.

Източник: iStock/Getty Images

Формите, декорацията и археологическият контекст на тези съдове сочат към една-единствена цел: изгаряне на ароматни дарове по време на домашни религиозни церемонии.

Изследователите са знаели за тези практики, защото древните римски автори са писали за тях – даровете от тамян, вино, цветя, плодове и зърно за домашните богове, известни като Лари и Пенати, са били нещо обичайно.

Източник: iStock/Getty Images

Като пример, в четвъртата книга на „Елегии“, написана от римския поет Проперций, той гласи: „Дай ми меко калоферче и дарове от прекрасен тамян“.

Калоферчето е билка, която често е била използвана заради аромата си, а също и с медицинска цел.

Но досега археолозите разполагаха с много малко преки физически доказателства, потвърждаващи какво точно са изгаряли хората.

За да разрешат това, екипът използва впечатляващ набор от химически анализи. Те внимателно са събрали микроскопични проби от центъра и ръба на всяка кадилница, избягвайки повърхността, за да намалят съвременното замърсяване, и след това са извършили три допълващи се теста.

Един от тях е търсил микроскопични минерални следи, останали при изгарянето на растения. Друг е търсил фитолити – фини силициеви структури, произведени от растенията, които оцеляват дълго след като самите растения са изчезнали.

Източник: iStock

Накрая изследователите са използвали газова хроматография и масспектрометрия, за да идентифицират молекулярните отпечатъци на древни смоли, масла и други органични съединения.

Първата изненада е била свързана с това какво не са открили. Нито една от кадилниците не е съдържала доказателства за използването на изсушена животинска тор като гориво — нещо, което е било често срещано на други места в древния свят.

Вместо това и двата съда са съдържали изобилие от микроскопични белези, показващи, че са били изгаряни дървесни растения.

Фитолитите показват изгаряне на смес от растения, най-вероятно включваща дъб, лавър (дафинов лист) и представители на семейството на костилковите плодове, заедно с различни треви. Те може да са служили как гориво за тамяна, но някои от тях може да са били и самостоятелни дарове.

Източник: iStock/Getty Images

Много от тези растения са били местни за района около Помпей. Това съвпада с предишни открития на изгорени смокини, пиниеви ядки и други растителни дарове, намерени в светилищата на Помпей, потвърждавайки идеята, че ежедневната растителност е играла важна роля в домашната религиозна практика.

Само една от кадилниците е запазила химически следи от специална смола, но това е от изключително значение — не само защото знаем на какво ухае тя дори днес, но и заради това какво разкрива за мащаба на търговските мрежи в Древен Рим.

Изследователите показват, че смолата произхожда от същото ботаническо семейство като тамяна, но най-вероятно е била елеми — доставена от далечните краища на търговските мрежи, свързани с Римската империя.

Вносната смола дава възможност да надникнем и в мястото на Помпей в тази обширна древна търговска мрежа.

Авторите предполагат, че ароматните смоли от Арабия, Тропическа Африка и Азия са били транспортирани на север през Червено море, преди да преминат през Александрия и да стигнат до Италия, където в крайна сметка са попадали в домакинства като тези в Помпей.

Източник: iStock/Getty Images

Макар това да е добре документирано в писмените източници, това са първите преки археологически доказателства, че вносни ароматни смоли са били изгаряни при домашни обреди в Помпей — фактът, че са полагали толкова усилия за конкретен аромат, показва колко важен е бил той.

Източник: БТА

Същата кадилница е съдържала и възможни химически следи от гроздови продукти, вероятно вино или оцет. Авторите подчертават, че тези следи трябва да се интерпретират предпазливо, тъй като съвременно замърсяване не може да бъде напълно изключено, но ако са автентични, те биха паснали забележително добре на римските религиозни обичаи.

Древните текстове описват предварителни жертвоприношения, при които вярващите са изливали вино, докато едновременно с това са изгаряли тамян. Това подсказва, че тези скромни пепелни отлагания са запазили химическите остатъци от ритуали, извършени преди почти 2000 години.

Фактът, че нещо толкова мимолетно като уханието на дим е било толкова важно за хората в Помпей и че можем да го възстановим днес, е възможно най-близкото нещо до истинска машина на времето.

Изследването е публикувано в списание Antiquity.

Разгледайте останките на Помпей през нощта
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ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
Източник: sciencealert    
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