Свят

Ниското ниво на Дунав застрашава турбини на АЕЦ „Пакш“ в Унгария

Властите потапят две 80-метрови баржи и изграждат дънна преграда, за да повишат нивото на водата

17 август 2026, 07:08
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  • Критично ниското ниво на Дунав застрашава работата на АЕЦ „Пакш“ - очаква се спад с още 14 -15 см, което може да наложи спирането на предпоследната от турбините.
  • Властите предприемат спешни мерки за повишаване на водното ниво, включително потапяне на две 80-метрови баржи и изграждане на дънна преграда. Целта е поне две турбини да продължат да работят.
  • Вторник и сряда са определени като критични, докато от четвъртък се очакват валежи в австрийските водосбори, които може да повишат нивото на Дунав.

(Видеото е архивно: Треска за съкровища по Дунав: Ниското ниво на реката разкри артефакти и опасности)

„Свръхчовешка работа“ е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ „Пакш“ в Унгария, за да се поддържат две от турбините ѝ в експлоатация, заяви премиерът Петер Мадяр във „ Фейсбук”, цитиран от МТИ. 

Той заяви, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. 

Унгария слага прегради в Дунав, за да спаси АЕЦ „Пакш“

Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 сантиметра над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина - сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. 

"От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата”, заяви премиерът добавяйки, че строителството на дънна преграда напредва с „главоломна скорост“.  

Подготвят за спиране единствената АЕЦ в Унгария заради критичния спад на Дунав

Междувременно бавното потапяне на двете 80-метрови баржи все още е в ход, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване от 1 метър до неделя вечерта. Изпомпването на вода в корпусите ще се възобнови в утре сутринта. 

В заключение Мадяр изрази благодарност към стотиците експерти, работещи в жегата в „Пакш“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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