Търсят се хиляди работници: Кои професии са най-желани през юли

Преподаватели, производствени работници, шофьори и продавачи са сред най-търсените кадри през юли

П рез юли работодателите са обявили 8448 свободни работни места на първичния пазар на труда, показват данните на Агенцията по заетостта. Най-голям е делът на позициите в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството.

Сред секторите с повече свободни места са още административните и спомагателните дейности, здравеопазването и социалната работа.

Над 10 000 души са получили съдействие

Общо 10 305 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие през месеца.

Работодателите свиват търсенето на служители

С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 9517 безработни. Други 788 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация.

Над 6900 икономически неактивни хора са били насочени към включване на пазара на труда. По данни на Агенцията това е станало и с участието на ромски и младежки медиатори, които работят с хора извън заетостта и регистрираната безработица.

Кои професии се търсят

Сред най-търсените през юли са преподаватели, хора, които полагат грижи за други лица, както и работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта.

Работодателите търсят още шофьори, служители в персоналните услуги, оператори на машини и съоръжения, работници по събиране на отпадъци, продавачи, административни специалисти, чистачи и помощници.

Обявите за работа намаляват през юни

Към края на юли в бюрата по труда са регистрирани 154 051 безработни, а равнището на регистрираната безработица е 5,43%.

Подкрепа за започване на работа са получили и 592 души от уязвими групи, включени в програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От започналите работа по мерки за субсидирана заетост 443 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.