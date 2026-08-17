Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу

С ветовноизвестната попзвезда Мадона избра гръцкия остров Корфу, за да отпразнува своя 68-и рожден ден в компанията на семейството си и най-близките си приятели. За пристигането на своите гости изпълнителката е ангажирала частен самолет, осигурявайки им пълен комфорт и дискретност.
За едноседмичния си престой на острова певицата е наела уединена вила в северната част на Корфу. Имотът разполага с директен частен достъп до морето и собствено пристанище, а за самите празненства около личния ѝ празник на 16 август е била наета и луксозна яхта.
Madonna is celebrating her birthday on a yacht off a Greek island. pic.twitter.com/JVgvUKBuZW— Doctor P is confessing 🏳️🌈 (@DoctorPOfficial) August 16, 2026
Сред присъстващите на тържеството са били нейният партньор Аким Морис, синът ѝ Роко Ричи, както и дългогодишната ѝ близка приятелка – шведската дизайнерка Беа Окерлунд. Празничната програма е включвала вечеря на открито, поднесена с традиционни гръцки специалитети и съпроводена от автентична местна музика.
✨ Μία απρόσμενη και απολύτως διακριτική επίσκεψη στα Μετέωρα πραγματοποίησε η Madonna, λίγες ώρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο και δύο ημέρες πριν από τα 68α γενέθλιά της.— Parapolitika (@parapolitika) August 16, 2026
Η «βασίλισσα της ποπ» βρέθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, με φωτογραφίες και… pic.twitter.com/mjpe3CG43O
По време на ваканцията си в Гърция Мадона е съчетала почивката си и с духовно пътуване, посещавайки известния Варлаамски манастир в скалния комплекс Метеора. До там тя е пътувала с частен хеликоптер, като по време на визитата си е имала възможност да проведе и лична среща с игумена на манастира.
Η Madonna στα Μετέωρα: Ιδιωτική επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ https://t.co/r1uWa840XM pic.twitter.com/a20A9YgjjZ— naftemporiki.gr (@naftemporikigr) August 16, 2026
Певицата е поредното голямо име от световния шоубизнес, което избира южната ни съседка за лятната си ваканция. През този сезон сред известните личности, посетили Гърция, се нареждат още актьорите Матю Макконъхи, София Вергара и Кейт Хъдсън, както и музикантът Джъстин Бийбър със съпругата си Хейли.