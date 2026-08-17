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Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу

Поп легендата Мадона отбеляза своя 68-и рожден ден с едноседмична почивка на остров Корфу, заобиколена от най-близките си хора, луксозна яхта и специално посещение до духовния център Метеора с частен хеликоптер

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 11:53
Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу
Източник: Getty

С ветовноизвестната попзвезда Мадона избра гръцкия остров Корфу, за да отпразнува своя 68-и рожден ден в компанията на семейството си и най-близките си приятели. За пристигането на своите гости изпълнителката е ангажирала частен самолет, осигурявайки им пълен комфорт и дискретност.

За едноседмичния си престой на острова певицата е наела уединена вила в северната част на Корфу. Имотът разполага с директен частен достъп до морето и собствено пристанище, а за самите празненства около личния ѝ празник на 16 август е била наета и луксозна яхта.

Сред присъстващите на тържеството са били нейният партньор Аким Морис, синът ѝ Роко Ричи, както и дългогодишната ѝ близка приятелка – шведската дизайнерка Беа Окерлунд. Празничната програма е включвала вечеря на открито, поднесена с традиционни гръцки специалитети и съпроводена от автентична местна музика.

По време на ваканцията си в Гърция Мадона е съчетала почивката си и с духовно пътуване, посещавайки известния Варлаамски манастир в скалния комплекс Метеора. До там тя е пътувала с частен хеликоптер, като по време на визитата си е имала възможност да проведе и лична среща с игумена на манастира.

Певицата е поредното голямо име от световния шоубизнес, което избира южната ни съседка за лятната си ваканция. През този сезон сред известните личности, посетили Гърция, се нареждат още актьорите Матю Макконъхи, София Вергара и Кейт Хъдсън, както и музикантът Джъстин Бийбър със съпругата си Хейли.

Редактор: Стела Христова
Източник: Мина Димитрова/БТА    
Мадона рожден ден Гърция Корфу почивка знаменитости яхта Метеора
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