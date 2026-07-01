България

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

От „Възраждане“ искат прекратяване на споразумението с Украйна

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 18:03
"Възраждане" атакува Радев заради Украйна
Източник: БТА

„Станахме свидетели на поредния етап, в който се развенча управлението на Радев и политиките, които се очакват от него от неговите избиратели“, каза пред журналисти в кулоарите на парламента Цончо Ганев от „Възраждане“, след като парламентът отхвърли проекторешение за задължаване на Министерския съвет да предприеме действия за прекратяването на споразумението за сътрудничество между България и Украйна, сключено на 30 март в Киев. 

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На днешното заседание „за“ проекторешението, внесено от „Възраждане“, гласуваха десет народни представители, „против“ бяха 160, а 14 депутати се въздържаха.

Ганев цитира публикация във Фейсбук на Румен Радев от 30 март тази година, където Радев посочва:„ С подписаното от служебния министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност в Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност“.

„Това го казва Румен Радев в предизборна ситуация, към днешна дата парламентът отхвърли искането“, заяви Ганев и подчерта, че в заключителните разпоредби на  споразумението е записано, че всяка една от страните с предизвестие може да го прекрати.

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„В гласуването днес всички, с изключение на „Възраждане“, гласуваха против нашия проект на решение, с който искаме това споразумение на бъде прекратено. Ако Румен Радев изпълнява поетите ангажименти в предизборна ситуация, би трябвало към днешна дата да уведоми украинците че прекратяваме това споразумение едностранно. Този състав на Министерски съвет с този министър-председател към днешна дата смята, че това споразумение е добро, перфектно и защитава националните интереси“, добави Ганев. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Петра Куртева    
Цончо Ганев Възраждане Румен Радев
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