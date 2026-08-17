Големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ с първо голямо събитие в Пловдив

С лед успешните издания в София големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ за първи път ще се проведе в Пловдив. На 26 септември събитието, организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, ще събере бъдещи и настоящи родители за ден, изпълнен с полезни срещи, разговори и практически съвети.

На едно място посетителите ще могат да се срещнат със специалисти от различни области и да получат отговори на въпросите, които съпътстват един от най-вълнуващите периоди в живота – от очакването на бебето до първите години на детето.

Източник: Ох, на мама

Водещи на сцената ще бъдат Диляна Георгиева, позната като dilianadare в социалните мрежи, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

От очакването на бебето до живота с дете

Какво трябва да знаем за бременността? Как да се подготвим за първите дни с бебето? И как се променят въпросите на родителите, когато детето започне да расте? Програмата на форума ще премине през различните етапи на родителството и ще постави във фокус темите, които най-често вълнуват семействата.

Ще се говори за възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.

След появата на бебето идват нови въпроси. Сред темите ще бъдат успешното кърмене, грижата за нежната бебешка кожа и спокойният сън през първите месеци.

Програмата продължава с храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството. Място ще има и за финансовата грижа за детето.

А когато малчуганът порасне, идва и една реплика, която почти всеки родител е чувал – „Мамо, скучно ми е!“. Какво се крие зад нея също ще бъде сред темите на форума.

Източник: Ох, на мама

Един ден за родители

Освен срещите със специалисти, събитието ще даде възможност за нови запознанства, споделяне на опит и разговори с други бъдещи и настоящи родители.

В края на деня посетителите ще могат да участват и в томбола с разнообразни подаръци.

Как да се включите

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори Община Пловдив , Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , Greno , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ .