Големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ с първо голямо събитие в Пловдив

С лед успешните издания в София големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ за първи път ще се проведе в Пловдив. На 26 септември събитието, организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, ще събере бъдещи и настоящи родители за ден, изпълнен с полезни срещи, разговори и практически съвети.
На едно място посетителите ще могат да се срещнат със специалисти от различни области и да получат отговори на въпросите, които съпътстват един от най-вълнуващите периоди в живота – от очакването на бебето до първите години на детето.
Водещи на сцената ще бъдат Диляна Георгиева, позната като dilianadare в социалните мрежи, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.
- От очакването на бебето до живота с дете
Какво трябва да знаем за бременността? Как да се подготвим за първите дни с бебето? И как се променят въпросите на родителите, когато детето започне да расте? Програмата на форума ще премине през различните етапи на родителството и ще постави във фокус темите, които най-често вълнуват семействата.
Ще се говори за възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.
След появата на бебето идват нови въпроси. Сред темите ще бъдат успешното кърмене, грижата за нежната бебешка кожа и спокойният сън през първите месеци.
Програмата продължава с храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството. Място ще има и за финансовата грижа за детето.
А когато малчуганът порасне, идва и една реплика, която почти всеки родител е чувал – „Мамо, скучно ми е!“. Какво се крие зад нея също ще бъде сред темите на форума.
- Един ден за родители
Освен срещите със специалисти, събитието ще даде възможност за нови запознанства, споделяне на опит и разговори с други бъдещи и настоящи родители.
В края на деня посетителите ще могат да участват и в томбола с разнообразни подаръци.
- Как да се включите
Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.
👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event
Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори Община Пловдив, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“.
Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.