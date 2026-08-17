Любопитно

Големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ с първо голямо събитие в Пловдив

На едно място посетителите ще могат да се срещнат със специалисти от различни области и да получат отговори на въпросите, които съпътстват един от най-вълнуващите периоди в живота – от очакването на бебето до първите години на детето

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 12:30
Големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ с първо голямо събитие в Пловдив
Източник: Ох, на мама

С лед успешните издания в София големият безплатен форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ за първи път ще се проведе в Пловдив. На 26 септември събитието, организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, ще събере бъдещи и настоящи родители за ден, изпълнен с полезни срещи, разговори и практически съвети.

На едно място посетителите ще могат да се срещнат със специалисти от различни области и да получат отговори на въпросите, които съпътстват един от най-вълнуващите периоди в живота – от очакването на бебето до първите години на детето.

Източник: Ох, на мама

Водещи на сцената ще бъдат Диляна Георгиева, позната като dilianadare в социалните мрежи, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

  • От очакването на бебето до живота с дете

Какво трябва да знаем за бременността? Как да се подготвим за първите дни с бебето? И как се променят въпросите на родителите, когато детето започне да расте? Програмата на форума ще премине през различните етапи на родителството и ще постави във фокус темите, които най-често вълнуват семействата.

Ще се говори за възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.

След появата на бебето идват нови въпроси. Сред темите ще бъдат успешното кърмене, грижата за нежната бебешка кожа и спокойният сън през първите месеци.

Програмата продължава с храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството. Място ще има и за финансовата грижа за детето.

А когато малчуганът порасне, идва и една реплика, която почти всеки родител е чувал – „Мамо, скучно ми е!“. Какво се крие зад нея също ще бъде сред темите на форума.

Източник: Ох, на мама
  • Един ден за родители

Освен срещите със специалисти, събитието ще даде възможност за нови запознанства, споделяне на опит и разговори с други бъдещи и настоящи родители.

В края на деня посетителите ще могат да участват и в томбола с разнообразни подаръци.

  • Как да се включите

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори Община Пловдив, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.

Редактор: Стела Христова
родителство бременност грижа за бебето форум за родители Ох на мама Пловдив отглеждане на деца бъдещи родители
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха метеорит в планинска местност край Монтана

Откриха метеорит в планинска местност край Монтана

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Horse показа чист ДВГ на метанол за удължаване на пробега в ЕV

Horse показа чист ДВГ на метанол за удължаване на пробега в ЕV

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 18 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 20 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 20 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

България Преди 7 минути

Николов: С политика до "Евровизия" аз няма да се занимавам

Част от електронните услуги на НАП ще бъдат временно ограничени, но декларации и заявления ще продължат да се приемат.

НАП ограничава част от услугите си за няколко дни

Парите ни Преди 12 минути

Плащанията с карти и някои електронни услуги няма да работят от вечерта на 26 август до края на месеца

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Свят Преди 24 минути

Двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите

Подготвяните промени трябва да уредят нови модели на заетост, при които една длъжност или един служител могат да бъдат споделяни по начин, който сегашният Кодекс на труда не регламентира изрично.

Един служител за няколко работодатели: Готвят нови трудови договори

Парите ни Преди 28 минути

Предвиждат се и споделено работно място и нови правила за работа през дигитални платформи

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

България Преди 33 минути

Мъжът починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност

Британският министър-председател Анди Бърнам

Скандал на Острова: Новият премиер на Великобритания водил преговори с фалшив съветник на Тръмп

Свят Преди 33 минути

Анди Бърнам падна в капана на измамник, представящ се за шефа на кабинета на Белия дом, преди дипломатите да вдигнат тревога

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Свят Преди 1 час

В Алто Адидже планински спасители откриха мъртъв друг турист

д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“

Превенция, скрининг и ранна диагностика на онкологичните заболявания в България

Любопитно Преди 1 час

Медицинският онколог д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“, където обсъди актуалните теми в съвременната онкология

<p>Смях и плач накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия</p>

Смях и плач предизвикаха масова истерия и накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия

Свят Преди 1 час

Ужасени родители прибраха над 600 деца заради „зли духове“, но медиците посочиха истинския виновник за психозата

„Сърцето ме боли за нея“: Изповедта на Хейдън Панетиър за дъщеря ѝ месеци преди трагичната ѝ смърт

„Сърцето ме боли за нея“: Изповедта на Хейдън Панетиър за дъщеря ѝ месеци преди трагичната ѝ смърт

Любопитно Преди 1 час

Смъртта на 36-годишната актриса Хейдън Панетиър върна лентата към нейните последни откровения за борбата със следродилната депресия, зависимостите и трудното решение да остави отглеждането на единствената си дъщеря Кая на Владимир Кличко

Доналд Тръмп

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Свят Преди 2 часа

Тръмп е повторил за пореден път тази позиция на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за слагане на край на конфликта

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

България Преди 2 часа

Градът очаква хиляди гости и повече от 1000 журналисти от цял свят

Николай Младенов

Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер

Свят Преди 2 часа

Българският дипломат и Тони Блеър ще се присъединят към американския преговарящ в разговорите с израелския премиер

„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

Любопитно Преди 2 часа

Футболната ни легенда изрази публично огромното си възхищение към младата грация Стилияна Николова след нейния триумф на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, наричайки я „истинско българско чудо“

<p>Атина скочи срещу Анкара заради два морски парка</p>

Гърция обяви за незаконни новите морски паркове на Турция

Свят Преди 2 часа

Атина твърди, че зоните се простират извън турските териториални води и върху гръцкия континентален шелф

Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

Любопитно Преди 3 часа

Зодиите преживяват изневярата и предателството по различен начин. За някои предателството е най-големият удар върху връзката, докато други намират за по-лесно да се откажат от подобни ситуации

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Откриха метеорит край Монтана

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Нов триумф за „Мамник“, взе награда в Чехия

Edna.bg

За първи път в Пловдив: Големият форум на „Ох, на мама!“ събира бременни и родители

Edna.bg

Отложиха мач на Брага - португалците се прибрали с хранително натравяне от България

Gong.bg

Това ли е най-скъпата селекция в историята на Левски

Gong.bg

Намериха метеорит край Монтана

Nova.bg

Полицаи убиха питбул, докато хапел собственичката си, но простреляха и нея

Nova.bg