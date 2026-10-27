Свят

Русия и Украйна спряха огъня около Олешки

Локалното примирие е в сила от 3:00 ч. българско време. Целта е да се подготви хуманитарна операция за около 2000 души, блокирани без достъп до храна и лекарства

Обновена преди 5 часа / 27 октомври 2026, 07:17
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"Прекратяването на огъня между Украйна и Русия влезе в сила в 04:00 ч. московско време на 27 октомври 2026 г. Срокът беше изтеглен с два дни по-рано от предвиденото, за да се гарантира безопасността на цивилните граждани и да се улесни доставката на крайно необходима хуманитарна помощ. Географският обхват на прекратяването на огъня беше разширен отвъд град Олешки, в Херсонска област, за да се осигури безопасен коридор за хуманитарните конвои. Това потвърди генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация", съобщи в X първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която договори примирието за евакуация на обсадения украински град.

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна влезе в сила, за да се позволи хуманитарна операция в окупирания от Москва град Олешки, съобщиха по-рано днес и двете воюващи страни в отделни изявления, цитирани от "Ройтерс".

Руското министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки, който е град близнак на Херсон.

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър точно срещу Херсон, който е контролиран от украинските сили.

В окупирания от Русия Олешки: Въпросът е "на живот и смърт"

Около 2000 души са блокирани в Олешки, без да имат достъп до храна и лекарства. Те не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района, посочва "Асошиейтед прес".

Белият дом съобщи миналата седмица, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локалното прекратяване на огъня в Олешки.

Източник: БТА    
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