Русия и Украйна спряха огъня около Олешки

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

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"Прекратяването на огъня между Украйна и Русия влезе в сила в 04:00 ч. московско време на 27 октомври 2026 г. Срокът беше изтеглен с два дни по-рано от предвиденото, за да се гарантира безопасността на цивилните граждани и да се улесни доставката на крайно необходима хуманитарна помощ. Географският обхват на прекратяването на огъня беше разширен отвъд град Олешки, в Херсонска област, за да се осигури безопасен коридор за хуманитарните конвои. Това потвърди генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация", съобщи в X първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която договори примирието за евакуация на обсадения украински град.

THE CEASEFIRE HAS COMMENCED The ceasefire between Ukraine and Russia took effect at 4:00am Moscow time on October 27, 2026. Timing was accelerated two days ahead of schedule to protect the safety of civilians and to facilitate the delivery of critical humanitarian aid. The ceasefire’s geographic area has expanded beyond Oleshky, within the Kherson Region, to provide safe passage for the humanitarian convoys. General Valery Gerasimov, Joint Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces has confirmed. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 27, 2026

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна влезе в сила, за да се позволи хуманитарна операция в окупирания от Москва град Олешки, съобщиха по-рано днес и двете воюващи страни в отделни изявления, цитирани от "Ройтерс".

Руското министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки, който е град близнак на Херсон.

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Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър точно срещу Херсон, който е контролиран от украинските сили.

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Около 2000 души са блокирани в Олешки, без да имат достъп до храна и лекарства. Те не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района, посочва "Асошиейтед прес".

Белият дом съобщи миналата седмица, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локалното прекратяване на огъня в Олешки.