Напрежение в Газа: Най-малко четирима палестинци убити при израелски удари на фона на крехко примирие

Израелски удари и стрелба отнеха живота на най-малко четирима палестинци, включително семейна двойка и 17-годишен младеж, при отделни инциденти в Ивицата Газа във вторник, съобщиха официални лица. Насилието ескалира въпреки формалното прекратяване на огъня, което от една година е в сила, но чието спазване остава под въпрос.

Според палестински медици, цитирани от The Independent, при израелски въздушен удар по апартамент в град Газа са били убити Акрам Ясин и съпругата му Дина Абу Бакер. Израелските военни потвърдиха, че са нанесли удар по боец в района, но не предоставиха повече подробности по случая.

В южната част на ивицата, в град Хан Юнис, медици са съобщили, че 17-годишно момче е било убито от израелска стрелба близо до квартал „Кизан Ал-Наджар“. Друг палестинец е загинал при стрелба в предградието Зейтун, източно от град Газа. Израелската армия не е коментирала веднага нито един от двата инцидента със стрелба.

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След удара в град Газа палестинци се събраха, за да огледат щетите по жилищната сграда, преди да се включат в погребението на загиналата двойка. „Предполага се, че сме в период на прекратяване на огъня, но честно казано, не виждаме нито прекратяване на огъня, нито нищо друго. Войната все още продължава, убийствата продължават и обстрелът не е спрял“, заяви Махмуд Ясин, чийто брат е сред убитите.

Израел твърди, че групировката „Хамас“ се превъоръжава и извършва атаки в нарушение на примирието, което според Тел Авив е наложило засилването на ударите през последните седмици. От своя страна, „Хамас“ отрича да се опитва да извършва атаки или да възстановява арсенала си и обвинява Израел, че подкопава мирното споразумение за Газа.

Примирието, договорено с посредничеството на САЩ преди година, предвижда евентуално възстановяване на територията. Въпреки това, според наличната информация, е постигнат малък напредък по прилагането на сделката, която включва условия за разоръжаване на „Хамас“ и изтегляне на израелските войски.

Новините за жертвите идват в контекста на засилена дипломатическа активност. Американският министър на отбраната Пит Хегсет е посетил Израел в понеделник за среща с премиера Бенямин Нетаняху, съобщава Axios, позовавайки се на два свои източника. Визитата идва ден след като американският президент Доналд Тръмп подкрепи Нетаняху на предстоящите парламентарни избори в Израел – първият вот в страната след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

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Според проучвания на общественото мнение се очаква религиозно-националистическата коалиция на Нетаняху да загуби управляващото си мнозинство, въпреки че и опозицията може да срещне трудности при формирането на правителство. Междувременно здравните власти в Газа съобщават, че от началото на примирието най-малко 1500 палестинци са били убити от израелски огън. Израел от своя страна твърди, че за същия период четирима негови войници са били убити от бойци в Газа.