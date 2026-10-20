Свят

Напрежение в Газа: Най-малко четирима палестинци убити при израелски удари на фона на крехко примирие

Тел Авив обвинява „Хамас“ в превъоръжаване, докато палестинската групировка отрича и вини Израел за подкопаване на мира.

20 октомври 2026, 14:39
Напрежение в Газа: Най-малко четирима палестинци убити при израелски удари на фона на крехко примирие
Газа   
Източник: БТА

Израелски удари и стрелба отнеха живота на най-малко четирима палестинци, включително семейна двойка и 17-годишен младеж, при отделни инциденти в Ивицата Газа във вторник, съобщиха официални лица. Насилието ескалира въпреки формалното прекратяване на огъня, което от една година е в сила, но чието спазване остава под въпрос.

Според палестински медици, цитирани от The Independent, при израелски въздушен удар по апартамент в град Газа са били убити Акрам Ясин и съпругата му Дина Абу Бакер. Израелските военни потвърдиха, че са нанесли удар по боец в района, но не предоставиха повече подробности по случая.

В южната част на ивицата, в град Хан Юнис, медици са съобщили, че 17-годишно момче е било убито от израелска стрелба близо до квартал „Кизан Ал-Наджар“. Друг палестинец е загинал при стрелба в предградието Зейтун, източно от град Газа. Израелската армия не е коментирала веднага нито един от двата инцидента със стрелба.

Кървава неделя в Газа: Петима загинаха при нови израелски въздушни удари

След удара в град Газа палестинци се събраха, за да огледат щетите по жилищната сграда, преди да се включат в погребението на загиналата двойка. „Предполага се, че сме в период на прекратяване на огъня, но честно казано, не виждаме нито прекратяване на огъня, нито нищо друго. Войната все още продължава, убийствата продължават и обстрелът не е спрял“, заяви Махмуд Ясин, чийто брат е сред убитите.

Израел твърди, че групировката „Хамас“ се превъоръжава и извършва атаки в нарушение на примирието, което според Тел Авив е наложило засилването на ударите през последните седмици. От своя страна, „Хамас“ отрича да се опитва да извършва атаки или да възстановява арсенала си и обвинява Израел, че подкопава мирното споразумение за Газа.

Примирието, договорено с посредничеството на САЩ преди година, предвижда евентуално възстановяване на територията. Въпреки това, според наличната информация, е постигнат малък напредък по прилагането на сделката, която включва условия за разоръжаване на „Хамас“ и изтегляне на израелските войски.

Новините за жертвите идват в контекста на засилена дипломатическа активност. Американският министър на отбраната Пит Хегсет е посетил Израел в понеделник за среща с премиера Бенямин Нетаняху, съобщава Axios, позовавайки се на два свои източника. Визитата идва ден след като американският президент Доналд Тръмп подкрепи Нетаняху на предстоящите парламентарни избори в Израел – първият вот в страната след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Израелски удари отнеха живота на над 50 души в Газа, стотици ранени

Според проучвания на общественото мнение се очаква религиозно-националистическата коалиция на Нетаняху да загуби управляващото си мнозинство, въпреки че и опозицията може да срещне трудности при формирането на правителство. Междувременно здравните власти в Газа съобщават, че от началото на примирието най-малко 1500 палестинци са били убити от израелски огън. Израел от своя страна твърди, че за същия период четирима негови войници са били убити от бойци в Газа.

Израел Ивицата Газа Палестинци Конфликт Насилие Израелски удари Жертви Прекратяване на огъня Хамас Бенямин Нетаняху
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
GAC вече е в България, започва с 4 модела, цените им са ясни

GAC вече е в България, започва с 4 модела, цените им са ясни

carmarket.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

България Преди 34 минути

Конституционният съд отмени обвързването на заплатите на съдии и прокурори с 60% от депутатската и промените в изчисляването на трудовия стаж

Уилям и Хари

Принц Хари с откровения за принц Уилям: Някои хора не искат да се помирим

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари направи нови откровения за отношенията с брат си принц Уилям и кралското семейство. В интервю за GQ той сподели, че търси помирение и се надява конфликтите да останат в миналото в името на по-голямото добро за всички

Доналд Тръмп

„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

Свят Преди 1 час

От 5 дни за прессекретаря до 226 дни за лоялните – нов ненаучен анализ разкрива има ли значение колко сте високи, млади или опитни, за да оцелеете в екипа на американския президент

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

България Преди 1 час

Той пребивава у нас с хуманитарен статут

Хали Бери

„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата

Любопитно Преди 1 час

Зад блясъка на Холивуд и историческата награда „Оскар“, кариерата на 60-годишната Хали Бери продължава да бъде засенчвана от бурни разводи, съдебни сблъсъци за попечителство и разкрития за променливите ѝ настроения и избухлив характер зад кулисите

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Свят Преди 2 часа

Актрисата Кристина Апългейт шокира обществеността с разкритието, че няма множествена склероза, въпреки че 5 години е лекувана от това заболяване. Въпреки погрешната диагноза, тя продължава да се бори с тежки симптоми и отново търси причината за тях

.

Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Любопитно Преди 2 часа

Топмоделът Кендъл Дженър пропусна бляскавото шоу, на което сестра ѝ носеше легендарния сутиен Fantasy Bra за 50 милиона долара

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Свят Преди 2 часа

Причината за смъртта му не е оповестена

<p>Ще запази ли Нетаняху властта?</p>

Война, корупционен процес и политическа криза: Израел отново гласува

Свят Преди 2 часа

На 27 октомври израелците гласуват на шестите избори от 2019 г. насам. Ето как функционира избирателната система и кои хора остават извън нея

Spotify

Голямото разчистване в Spotify: Защо 50 милиона AI песни изчезнаха от плейлистите ви

Свят Преди 2 часа

Компанията е идентифицирала „музикалния шум“, като е анализирала кои песни слушателите най-често пропускат и игнорират. Целта на тази чистка е да се върне човешкият фактор и да се даде предимство на музиката, създадена от истински артисти.

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

България Преди 2 часа

Министърът на отбраната: Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

България Преди 3 часа

Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца и също глоба от 1100 евро

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

България Преди 3 часа

Той обвини войната, безконтролната миграция, провалената интеграция и „Зелената сделка“ за протестите в Европа

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Парите ни Преди 3 часа

Ваня Григорова призовава хората да изтеглят парите си от частните фондове, а фондовете отговарят, че така спестяванията се подаряват на държавата

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп

Forbes: Голф империята на Тръмп е данъчно убежище за милиарди долари

Свят Преди 3 часа

Сделки за опазване на природата могат да му осигурят данъчни облекчения за стотици милиони долари, докато той запазва контрола върху имотите си

Уникално: На Марс и Луната могат да се садят домати

Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс

Свят Преди 3 часа

Япония изстреля амбициозна мисия до Фобос за събиране на първите проби от марсианска луна. Целта на сондата Martian Moons eXploration (MMX) е да върне материал на Земята до 2031 г.

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Дакота Джонсън и MGK се сближават тайно: Ето какво ги привлича един към друг

Edna.bg

Холивуд скърби: Почина Ричард Рийл, незабравимият Том Смайковски от „Офис треска“

Edna.bg

Глобален срив в Google Cloud засегна Revolut, банки и държавни услуги

Nova.bg

Две български безпилотни системи вече наблюдават Черно море, подготвя се трета

Nova.bg