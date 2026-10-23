Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп е постигнала успешно споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на контролирания от руските сили град Олешки. Локалното примирие се очаква да влезе в сила на 29 октомври, съобщи Белият дом, цитиран от агенция Ройтерс.

Жителите на южноукраинския град, който се намира под руска окупация от началото на инвазията през февруари 2022 г., сигнализират за критичен и все по-сериозен недостиг на храна и медикаменти.

Melania Trump valiantly secures cease-fire in Ukrainian city on brink of humanitarian catastrophe https://t.co/24tLsIWZJ7 https://t.co/npxn9OEALC — New York Post (@nypost) October 23, 2026

Двете воюващи страни са договорили временно преустановяване на абсолютно всички военни действия в района на Олешки. Целта на дипломатическия пробив е осигуряването на незабавен достъп за хуманитарна помощ, както и подготовка за безопасна евакуация на населението по специално определен и защитен коридор.

В официалното изявление на Белия дом се цитира първата дама, която определя положението в района като изключително тежко и алармира, че намиращият се на самата фронтова линия град е поставен на ръба на пълна хуманитарна катастрофа. По думите ѝ сред останалите там цивилни преобладават главно възрастни хора, които се нуждаят от спешна медицинска грижа, лекарства, хранителни продукти и чиста питейна вода.

Дипломатическата инициатива е част от по-широките хуманитарни усилия на Мелания Тръмп, която работи и по чувствителната тема за връщането при техните семейства на украинските деца, отведени в Русия от началото на военния конфликт.