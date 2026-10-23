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Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Първата дама лично договори спиране на огъня в обградения град Олешки от 29 октомври. Временната хуманитарна пауза ще позволи евакуацията на близо 2000 цивилни и доставката на медикаменти и храна в бедстващата Херсонска област

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 17:07
Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна
Източник: Getty Images

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп е постигнала успешно споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на контролирания от руските сили град Олешки. Локалното примирие се очаква да влезе в сила на 29 октомври, съобщи Белият дом, цитиран от агенция Ройтерс.

Жителите на южноукраинския град, който се намира под руска окупация от началото на инвазията през февруари 2022 г., сигнализират за критичен и все по-сериозен недостиг на храна и медикаменти.

Двете воюващи страни са договорили временно преустановяване на абсолютно всички военни действия в района на Олешки. Целта на дипломатическия пробив е осигуряването на незабавен достъп за хуманитарна помощ, както и подготовка за безопасна евакуация на населението по специално определен и защитен коридор.

В официалното изявление на Белия дом се цитира първата дама, която определя положението в района като изключително тежко и алармира, че намиращият се на самата фронтова линия град е поставен на ръба на пълна хуманитарна катастрофа. По думите ѝ сред останалите там цивилни преобладават главно възрастни хора, които се нуждаят от спешна медицинска грижа, лекарства, хранителни продукти и чиста питейна вода.

Дипломатическата инициатива е част от по-широките хуманитарни усилия на Мелания Тръмп, която работи и по чувствителната тема за връщането при техните семейства на украинските деца, отведени в Русия от началото на военния конфликт.

Редактор: Стела Христова
Източник: Габриела Иванова/БТА    
Мелания Тръмп прекратяване на огъня Русия Украйна Олешки хуманитарна помощ евакуация
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